غزہ پر اسرائیلی بمباری، بچوں اور حاملہ خاتون سمیت 13 فلسطینی شہید

اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والی خاتون جڑواں بچوں کی ماں بننے والی تھیں

ویب ڈیسک March 16, 2026
اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ پٹی میں کم از کم 13 فلسطینی شہید ہو گئے جن میں دو بچے، ایک حاملہ خاتون اور نو پولیس اہلکار شامل ہیں۔

اتوار کو ایک اسرائیلی حملہ وسطی غزہ کے ایک پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر پر کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک میاں بیوی، ان کا 10 سالہ بیٹا اور ایک 15 سالہ پڑوسی لڑکا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔

اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والی خاتون جڑواں بچوں کی ماں بننے والی تھیں۔ مقامی افراد کے مطابق حملہ اچانک کیا گیا اور اس سے پہلے کسی قسم کی وارننگ نہیں دی گئی۔

اسی دوران ایک اور حملہ الزویدہ کے علاقے میں ایک پولیس گاڑی پر کیا گیا جس کے نتیجے میں نو پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے۔

غزہ کی وزارت داخلہ نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکار رمضان کے دوران بازاروں کی نگرانی اور امن و امان برقرار رکھنے کی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔

2025 میں 129 میڈیا ورکرز کا قتل، 86 صحافی صرف غزہ میں اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہوئے

ماں سے جدا بندر پر آنسو، غزہ کے بچی پر خاموشی؟ دلخراش ویڈیو نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا

دوسری جانب اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ رفح کراسنگ کو بدھ کے روز جزوی طور پر کھول دیا جائے گا۔ تاہم اس کراسنگ کے ذریعے صرف محدود تعداد میں مسافروں کو آمد و رفت کی اجازت ہوگی جبکہ سامان کی ترسیل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

رپورٹس کے مطابق غزہ میں اس وقت 20 ہزار سے زائد بیمار اور زخمی افراد بیرونِ ملک علاج کے انتظار میں ہیں جن میں تقریباً چار ہزار کینسر کے مریض اور ساڑھے چار ہزار بچے شامل ہیں۔ ان میں سے تقریباً 440 مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔

اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے عالمی صحت کے مطابق غزہ میں انسانی بحران مسلسل بڑھ رہا ہے۔ روزانہ تقریباً 600 امدادی ٹرکوں کی ضرورت ہے مگر اس وقت صرف 200 کے قریب ٹرک ہی داخل ہو پا رہے ہیں۔

غزہ کی وزارت صحت کے مطابق ضروری ادویات کا تقریباً نصف ذخیرہ ختم ہو چکا ہے جبکہ دو تہائی طبی سامان بھی دستیاب نہیں رہا، جس کے باعث طبی نظام شدید دباؤ کا شکار ہے۔
نواز الدین صدیقی نے بالی ووڈ کی حقیقت بیان کرکے نئی بحث چھیڑدی

نواز الدین صدیقی نے بالی ووڈ کی حقیقت بیان کرکے نئی بحث چھیڑدی

 Mar 16, 2026 12:39 PM |
اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

Mar 16, 2026 11:48 AM |
جویریہ سعود کا رمضان ٹرانسمیشن کیخلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کرارا جواب

جویریہ سعود کا رمضان ٹرانسمیشن کیخلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کرارا جواب

 Mar 16, 2026 11:04 AM |

امریکی وزیر نے ایران کے ساتھ جنگ چند ہفتوں میں ختم ہونے کا امکان ظاہر کردیا

Express News

ایران کے اسرائیل پر پہلی مرتبہ ‘سجیل میزائل’ کے حملے

Express News

پوپ لیو کی امریکا، اسرائیل، ایران سے فوری جنگ بندی کی اپیل

Express News

نیتن یاہو کو ہر حال میں نشانہ بنائیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب کی دھمکی

Express News

ایران جنگ پر تنقیدی رپورٹنگ مہنگی پڑ سکتی ہے؟ ٹرمپ حکومت کی امریکی میڈیا کو سخت دھمکی

Express News

ایران جنگ کا 16واں دن: اصفہان پر امریکی اسرائیلی حملہ، ایران کی بڑی جوابی کارروائیاں

