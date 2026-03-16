پشاور میں انتظامیہ کی جانب سے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اہم اقدامات

احکامات فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے اور 30 دن تک مؤثر رہیں گے

ویب ڈیسک March 16, 2026
facebook whatsup

صوبائی دارلحکومت پشاور میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے عوامی تحفظ اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اہم اقدامات کیے جارہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر پشاور کیپٹن (ر) ثناء اللہ خان نے پشاور میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔

دفعہ 144 رمضان المبارک اور عیدالفطر کے موقع پر عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے لگائی گئی ہیں۔

دفعہ 144 کے تحت اسلحہ اور گولہ بارود کی نمائش یا ہوائی فائرنگ پر پابندی اور آتش بازی اور پٹاخوں کی خرید و فروخت اور نمائش پر پابندی ہوگی۔

اس کے علاوہ ون ویلنگ، تیز رفتاری اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے، کشتیوں میں اوورلوڈنگ اور تفریحی پارکس میں غیر محفوظ رائیڈز اور ڈیموں اور دریاؤں میں لائف جیکٹ کے بغیر نہانے یا تیراکی پر پابندی ہوگی۔

مزید برآں ڈبل یا ہیوی سائلنسر والی ہیوی بائیکس اور اسپورٹس گاڑیوں کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی۔

ضلعی انتظامیہ کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دفعہ 188 پی پی سی کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

یہ احکامات فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے اور 30 دن تک مؤثر رہیں گے۔ عوام سے اپیل ہے کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نواز الدین صدیقی نے بالی ووڈ کی حقیقت بیان کرکے نئی بحث چھیڑدی

نواز الدین صدیقی نے بالی ووڈ کی حقیقت بیان کرکے نئی بحث چھیڑدی

 Mar 16, 2026 12:39 PM |
اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

Mar 16, 2026 11:48 AM |
جویریہ سعود کا رمضان ٹرانسمیشن کیخلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کرارا جواب

جویریہ سعود کا رمضان ٹرانسمیشن کیخلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کرارا جواب

 Mar 16, 2026 11:04 AM |

متعلقہ

Express News

آئی ٹی کورس، طلبہ کا مستقبل داؤ پر نہیں لگنے دوں گا،عید کے بعد شیڈول کا اعلان کروں گا، کامران ٹیسوری

Express News

سرکاری خزانے سے چیئرمین سینیٹ کیلیے 9 کروڑ روپے کی مہنگی گاڑی خریدنے کا انکشاف

Express News

پاکستان ریلوے کی شالیمار ایکسپریس خوفناک حادثے کا شکار

Express News

باجوڑ، افغانستان سے داغا گیا گولہ گھر پر گرنے سے 4 بھائی جاں بحق

Express News

لکی مروت؛ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 5 دہشتگرد ہلاک

Express News

سراج الحق کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور مہنگائی پر تشویش کا اظہار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو