سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 18ڈالر کی کمی سے 5ہزار ڈالر کی سطح پر آگئی 

ویب ڈیسک March 16, 2026
عالمی ومقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 18ڈالر کی کمی سے 5ہزار ڈالر کی سطح پر آگئی۔

ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی 1ہزار 800روپے کی کمی سے 5لاکھ 22ہزار 762روپے کی سطح پر آگئی، اس کے علاوہ فی دس گرام سونے کی قیمت 1 ہزار 543روپے گھٹ کر 4لاکھ 48ہزار 184روپے کی سطح پر آگئی۔

فی تولہ چاندی کی قیمت 100 روپے کی کمی سے 8ہزار 441 روپے کی سطح پر آگئی، فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 86روپے کی کمی سے 7ہزار 236روپے کی سطح پر آگئی۔
