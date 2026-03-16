کراچی:
سچل جمالی پل کے قریب دو نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کرکے ایک شخص کو قتل کر دیا۔
پولیس کے مطابق مقتول اور اس کا بیٹا موٹر سائیکل پر سوار تھے کہ دو ملزمان آئے اور فائرنگ کرکے رحیم بخش کو قتل کر دیا۔
لاش کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ مقتول کے لواحقین بھی عباسی شہید اسپتال پہنچ گئے۔
ابتدائی اطلاع کے مطابق مقتول رحیم بخش پیشے کے لحاظ سے ڈرائیور تھا جبکہ قتل کی وجہ فوری طور پر سامنے نہ آسکی۔
پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزمان نے کسی قسم کی لوٹ مار نہیں کی، مقتول کی موٹر سائیکل جبکہ اس کا اور اس کے بیٹے کا موبائل فون بھی موجود ہے۔