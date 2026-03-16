کراچی؛ نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص قتل

مقتول اور اس کا بیٹا موٹر سائیکل پر سوار تھے کہ دو ملزمان نے فائرنگ کر دی، پولیس

ویب ڈیسک March 16, 2026
کراچی:

سچل جمالی پل کے قریب دو نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کرکے ایک شخص کو قتل کر دیا۔

پولیس کے مطابق مقتول اور اس کا بیٹا موٹر سائیکل پر سوار تھے کہ دو ملزمان آئے اور فائرنگ کرکے رحیم بخش کو قتل کر دیا۔

لاش کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ مقتول کے لواحقین بھی عباسی شہید اسپتال پہنچ گئے۔

ابتدائی اطلاع کے مطابق مقتول رحیم بخش پیشے کے لحاظ سے ڈرائیور تھا جبکہ قتل کی وجہ فوری طور پر سامنے نہ آسکی۔

پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزمان نے کسی قسم کی لوٹ مار نہیں کی، مقتول کی موٹر سائیکل جبکہ اس کا اور اس کے بیٹے کا موبائل فون بھی موجود ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عائزہ خان پاکستان کی شاہ رخ خان ہے، رابعہ انعم

عائزہ خان پاکستان کی شاہ رخ خان ہے، رابعہ انعم

 Mar 16, 2026 02:19 PM |
نواز الدین صدیقی نے بالی ووڈ کی حقیقت بیان کرکے نئی بحث چھیڑدی

نواز الدین صدیقی نے بالی ووڈ کی حقیقت بیان کرکے نئی بحث چھیڑدی

 Mar 16, 2026 12:39 PM |
اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

Mar 16, 2026 11:48 AM |

متعلقہ

Express News

آئی ٹی کورس، طلبہ کا مستقبل داؤ پر نہیں لگنے دوں گا،عید کے بعد شیڈول کا اعلان کروں گا، کامران ٹیسوری

Express News

سرکاری خزانے سے چیئرمین سینیٹ کیلیے 9 کروڑ روپے کی مہنگی گاڑی خریدنے کا انکشاف

Express News

پاکستان ریلوے کی شالیمار ایکسپریس خوفناک حادثے کا شکار

Express News

باجوڑ، افغانستان سے داغا گیا گولہ گھر پر گرنے سے 4 بھائی جاں بحق

Express News

لکی مروت؛ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 5 دہشتگرد ہلاک

Express News

سراج الحق کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور مہنگائی پر تشویش کا اظہار

