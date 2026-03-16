کراچی تباہ و برباد مگر بلاول بھٹو میئر کی کارکردگی سے خوش ہیں، منعم ظفر

کراچی:
امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہ کراچی تباہ و برباد ہوگیا مگر بلاول بھٹو میئر کی کارکردگی سے خوش ہیں۔
ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے منعم ظفر خان نے کہا کہ کراچی میں پانی نہیں مل رہا، شہر میں 18 سال میں کچرا اٹھانے کا کوئی نظام نہیں بنایا جاسکا لیکن پھر بھی بلاول بھٹو اپنی ٹیم سے مطمئن ہیں اور وزیراعلیٰ کو شاباش دے رہے ہیں۔
منعم ظفر خان نے کہا کہ شہر میں قبضہ مئیر عوام پر مسلط کیا گیا ہے، مسئلہ جیالے میئر کا نہیں بلکہ جعلی میئر کا ہے، ان کو مسلط کرنے والے بھی اب پریشان ہیں اور بغلیں جھانک رہے ہیں، 18 ویں ترمیم کے بعد کراچی کے تمام اداروں پر قبضہ کرلیا گیا، ظلم و جبر پر چین سے نہیں بیٹھیں گے، عید کے بعد شہری حقوق کے لیے شہریوں کو کال دیں گے۔
منعم ظفر خان نے کہا کہ 15 سال میں پیپلز پارٹی کراچی کے تین ہزار 360 ارب روپے ہڑپ کرچکی ہے۔ بلاول بھٹو بتائیں 18 سال گزر گئے کراچی کے پانی میں ایک بوند کا اضافہ کیوں نہیں ہوا، کے فور منصوبہ ابھی تک کیوں مکمل نہیں ہوا۔
امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ شہر کو فوری طور پر 5 ہزار بسوں کی ضرورت ہے لیکن سندھ حکومت پانچ ڈبل ڈیکر بسیں لاکر ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے، پورے شہر کو انہوں نے قبرستان بنادیا ہے، لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے خوفزدہ ہیں، رواں سال موبائل چھیننے کے واقعات میں 15 لوگ جانوں سے محروم ہوگئے، ٹرالر اور ڈمپرز معصوم شہریوں کو کچل رہے ہیں۔