اسرائیل کا جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن شروع، حزب اللہ سے شدید جھڑپیں

لبنان میں جاری حملوں میں اب تک کم از کم 850 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جن میں درجنوں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں

ویب ڈیسک March 16, 2026
اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کے دستوں نے جنوبی لبنان میں زمینی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، جہاں حزب اللہ کے ساتھ شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ لڑائی خاص طور پر جنوبی لبنان کے اہم شہر خیام کے اطراف میں شدت اختیار کر گئی ہے۔

عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے خيام شہر پر کم از کم تین فضائی حملے کیے، جبکہ پیر کی صبح قصبہ یطار کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ فوری طور پر جانی نقصان یا بڑے پیمانے پر تباہی کی اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔

رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے جنوبی لبنان کے دیگر علاقوں السوانہ، قنطارا، کرقا، سلطانیہ اور برج القلاویہ پر بھی حملے کیے ہیں۔

اسرائیلی فوج کے مطابق حالیہ کارروائیوں کا مقصد جنوبی لبنان میں اہم اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے دفاعی پوزیشن کو مضبوط بنانا اور حزب اللہ کے عسکری ڈھانچے کو تباہ کرنا ہے۔

ماہرین کے مطابق خيام شہر اس لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ اسرائیلی سرحد اور لاطینی دریا کے قریب بلند مقام پر واقع ہے، جہاں سے شمالی اسرائیل اور جنوبی لبنان کے وسیع علاقوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔

دوسری جانب اسرائیلی حملوں کے باعث جنوبی لبنان کے کئی علاقوں سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی جاری ہے اور اب تک تقریباً آٹھ لاکھ افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔

رپورٹس کے مطابق لبنان میں جاری حملوں میں اب تک کم از کم 850 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جن میں درجنوں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔
انٹرٹینمنٹ

عائزہ خان پاکستان کی شاہ رخ خان ہے، رابعہ انعم

