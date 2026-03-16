لاہور:3 کروڑ روپے سے زائد فراڈ کیس میں ڈی ایس پی اظہر نوید خان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور

دوران حراست ملزم پولیس ڈی ایس پی کو تھانے میں پروٹوکول دیے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے

ویب ڈیسک March 16, 2026
کینٹ کچہری عدالت لاہور میں پولیس ڈی ایس پی اظہر نوید خان کے خلاف تین کروڑ روپے سے زائد فراڈ کیس میں پیشرفت ہوئی ہے۔ عدالت نے تفتیش کے لیے ملزم ڈی ایس پی اظہر نوید خان کا تین دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔

عدالت نے ایک صفحے پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس کے مطابق ملزم کو ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا۔

فیصلے کے مطابق ملزم کے خلاف شہری حسام خان کی مدعیت میں تین کروڑ چالیس لاکھ روپے فراڈ کا مقدمہ تھانہ ڈیفنس بی میں درج ہے جبکہ تفتیشی حکام نے ملزم سے تفتیش اور خرد برد کی گئی رقم کی برآمدگی کے لیے دس دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔

عدالت نے حکم دیا ہے کہ ملزم سے تفتیش مکمل کر کے اسے 18 مارچ کو دوبارہ پیش کیا جائے۔

اس دوران ملزم پولیس ڈی ایس پی اظہر نوید خان کو تھانے میں پروٹوکول دیے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔
