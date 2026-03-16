شرجیل میمن کا کل سے کراچی میں ای وی بس کا نیا روٹ شروع کرنے کا اعلان

شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ نئے روٹ کے آغاز سے شہر کے لاکھوں شہریوں کو جدید، آرام دہ اور سستی سفری سہولت میسر آئے گی

ویب ڈیسک March 16, 2026
facebook whatsup

سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کل سے الیکٹرک بس سروس کا نیا روٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔

اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ماحول دوست ای وی بس کا نیا روٹ کل سے شروع کیا جا رہا ہے جس سے لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔

ان کے مطابق الیکٹرک بس سروس کا نیا روٹ کل گلشن معمار سے ٹاور تک چلایا جائے گا۔ اس روٹ کے آغاز سے گلشن معمار، سرجانی ٹاؤن اور اطراف کے علاقوں کے رہائشیوں کو شہر کے مرکز تک آسان رسائی حاصل ہو گی۔

شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ نئے روٹ کے آغاز سے شہر کے لاکھوں شہریوں کو جدید، آرام دہ اور سستی سفری سہولت میسر آئے گی۔ سندھ حکومت شہریوں کو معیاری اور ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ الیکٹرک بسیں جدید سہولیات سے آراستہ ہونے کے ساتھ ماحول دوست بھی ہیں جبکہ سندھ حکومت شہریوں کو عالمی معیار کی ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔

ان کے مطابق مستقبل میں ای وی بس سروس کے مزید روٹس بھی متعارف کرائے جائیں گے اور کراچی جیسے بڑے شہر میں عوامی ٹرانسپورٹ کی بہتری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو