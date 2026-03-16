نواز شریف اور مریم نواز کیخلاف چوہدری شوگر ملز کیس ختم

احتساب عدالت نے نیب کی سفارش پر انکوائری بند کرتے ہوئے درخواست منظور کرلی

ویب ڈیسک March 16, 2026
لاہور: احتساب عدالت نے مسلم لیگ (ن) کے قائد نواز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کیخلاف چوہدری شوگر ملزم کی انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق لاہور کی احتساب عدالت میں نیب کی جانب سے  وزیر اعلیٰ پنجاب  مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف کیخلاف چوہدری شوگر ملز انکوائری بند کرنے کی درخواست پیش کی گئی۔

جس پر عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف انکوائری بند کرنے کی حتمی منظوری دی اور نیب کی درخواست منظور کرلی۔

احتساب عدالت کے جج رانا محمد عارف نے درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ نیب لاہور نے قانون کے مطابق چوہدری شوگر ملز انکوائری بند کی۔

نیب لاہور نے کہا کہ مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف کیخلاف کرپشن شواہد نہیں ہیں۔

عدالت میں وزیر اعلی مریم نواز کی جانب سے جاوید ارشد بھٹی ایڈووکیٹ نے دلائل دیے تھے۔

نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف کیخلاف چوہدری شوگر ملز  تفتیش بند ہو چکی ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عائزہ خان پاکستان کی شاہ رخ خان ہے، رابعہ انعم

عائزہ خان پاکستان کی شاہ رخ خان ہے، رابعہ انعم

نواز الدین صدیقی نے بالی ووڈ کی حقیقت بیان کرکے نئی بحث چھیڑدی

نواز الدین صدیقی نے بالی ووڈ کی حقیقت بیان کرکے نئی بحث چھیڑدی

اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

متعلقہ

Express News

آئی ٹی کورس، طلبہ کا مستقبل داؤ پر نہیں لگنے دوں گا،عید کے بعد شیڈول کا اعلان کروں گا، کامران ٹیسوری

Express News

سرکاری خزانے سے چیئرمین سینیٹ کیلیے 9 کروڑ روپے کی مہنگی گاڑی خریدنے کا انکشاف

Express News

پاکستان ریلوے کی شالیمار ایکسپریس خوفناک حادثے کا شکار

Express News

باجوڑ، افغانستان سے داغا گیا گولہ گھر پر گرنے سے 4 بھائی جاں بحق

Express News

لکی مروت؛ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 5 دہشتگرد ہلاک

Express News

سراج الحق کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور مہنگائی پر تشویش کا اظہار

