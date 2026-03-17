امریکا: گورکن نے 73 برس بعد اپنے پیشے کو خیرباد کہہ دیا

92 سالہ ایلن مک کلوسکی نے قبر کھودنے کا کام  1952 میں شروع کیا

ویب ڈیسک March 17, 2026
facebook whatsup
(تصویر: گینیز ورلڈ ریکارڈز)

امریکا میں ایک گورکن نے ریکارڈ 73 برس بعد اپنے پیشے کو خیرآباد کہہ دیا۔

ریاست انڈیانا سے تعلق رکھنے والے 92 سالہ ایلن مک کلوسکی نے قبر کھودنے کا کام 1952 میں شروع کیا۔ ابتداء میں یہ انہوں نے ایک وقتی کام کے طور پر شروع کیا تھا لیکن آہستہ آہستہ یہ ان کے ایک طویل کیریئر میں بدل گیا۔

2021 میں انہیں سب سے طویل عرصے تک قبر کھودنے والے کے طور پر گنیز ورلڈ ریکارڈ ملا، جب وہ اس کام میں 68 سال اور 191 دن گزار چکے تھے۔

مک کلوسکی کے بیٹے ڈین نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے والد نے آخرکار نومبر 2025 میں ریٹائرمنٹ لے لی، اور یوں انہوں نے اپنا ریکارڈ بڑھا کر 73 سال اور 75 دن تک پہنچا دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو