بینگالورو کے ایم چناسوامی اسٹیڈیم کو آئی پی ایل 2026 کے میچز کی میزبانی کے لیے کلین چٹ مل گئی۔
کرک انفو کے مطابق اس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اور رواں آئی پی ایل سیزن کا اوپنر (جو رائل چیلنجرز بینگالورو اور سن رائزرز حیدرآباد کے درمیان 28 مارچ کو کھیلا جائے گا)، ایک پلے آف گیم اور فائنل کھیلا جائے گا۔
کرناٹکا کے وزیر داخلہ کی اپوائنٹ کی گئی ایک کمیٹی نے جمعے کے روز اسٹیڈیم کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جائزے میں متعدد چیزوں کو پرکھا گیا جس میں ہجوم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت میں اضافہ شامل ہے۔
پیر کےروز کرناٹکا استیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے حکام، آر سی بی کے اعلیٰ عہدے دار اور ماہرین کی کمیٹی جس کی سربراہی جی مہیشور راؤ نے کی، نے اسٹیڈیم کو حتمی منظوری کی۔
واضح رہے چناسوامی اسٹیڈیم آر سی بی کے پانچ ہوم میچز کی میزبانی کرے گا۔