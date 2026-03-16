آئی پی ایل میچز کی میزبانی، بھارتی اسٹیڈیم سے متعلق بڑی خبر!

ویب ڈیسک March 16, 2026
بینگالورو کے ایم چناسوامی اسٹیڈیم کو آئی پی ایل 2026 کے میچز کی میزبانی کے لیے کلین چٹ مل گئی۔

کرک انفو کے مطابق اس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اور رواں آئی پی ایل سیزن کا اوپنر (جو رائل چیلنجرز بینگالورو اور سن رائزرز حیدرآباد کے درمیان 28 مارچ کو کھیلا جائے گا)، ایک پلے آف گیم اور فائنل کھیلا جائے گا۔

کرناٹکا کے وزیر داخلہ کی اپوائنٹ کی گئی ایک کمیٹی نے جمعے کے روز اسٹیڈیم کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جائزے میں متعدد چیزوں کو پرکھا گیا جس میں ہجوم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت میں اضافہ شامل ہے۔

پیر کےروز کرناٹکا استیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے حکام، آر سی بی کے اعلیٰ عہدے دار اور ماہرین کی کمیٹی جس کی سربراہی جی مہیشور راؤ نے کی، نے اسٹیڈیم کو حتمی منظوری کی۔

واضح رہے چناسوامی اسٹیڈیم آر سی بی کے پانچ ہوم میچز کی میزبانی کرے گا۔
عائزہ خان پاکستان کی شاہ رخ خان ہے، رابعہ انعم

عائزہ خان پاکستان کی شاہ رخ خان ہے، رابعہ انعم

 Mar 16, 2026 02:19 PM |
نواز الدین صدیقی نے بالی ووڈ کی حقیقت بیان کرکے نئی بحث چھیڑدی

نواز الدین صدیقی نے بالی ووڈ کی حقیقت بیان کرکے نئی بحث چھیڑدی

 Mar 16, 2026 12:39 PM |
اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

Mar 16, 2026 11:48 AM |

متعلقہ

Express News

آئی پی ایل میچز کی میزبانی، بھارتی اسٹیڈیم سے متعلق بڑی خبر!

Express News

پی ایس ایل: ملتان سلطانز اور پنڈیز کے درمیان اہم کھلاڑی کا تبادلہ

Express News

پی ایس ایل کے ٹکٹس کی فروخت کب شروع ہوگی، تاریخ سامنے آگئی

Express News

آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ کیلیے نامزدگیوں کا اعلان

Express News

پی ایس ایل: ویسٹ انڈیز کے اہم فاسٹ بولر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کا حصہ بن گئے

Express News

تیسرا ون ڈے: پاکستان کی کمار دھرماسینا کے متنازع فیصلے پر میچ ریفری سے شکایت

