جنگ کا منظر نامہ

دنیا کی تمام نظریں اس وقت ایران امریکا اور اسرائیل جنگ پر ہیں۔ پاکستان نے بھی افغانستان پر سرجیکل اسٹرائیکس جاری رکھی ہوئی ہیں۔ روس یوکرین جنگ بھی جاری ہے۔لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک نئی جنگ کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ رکنے کے ابھی کوئی آثا ر نظر نہیں آرہے ہیں۔
امریکا بھی مان رہا ہے کہ ایران سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہے۔ امریکا اپنی تمام تر بحری طاقت کے باوجود آبنائے ہرمز کھلوانے کے قابل نہیں ہے۔ ایران کے میزائیل اور ڈرون ختم کرنے کے تمام دعوے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ ایران اسی طاقت سے ڈرونز اور میزائل مار رہا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بالآخر آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکی اتحادیوں سے مدد مانگ لی ہے۔ انھوں نے نیٹو ممالک سے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکا کی مدد کریں تا دم تحریر برطانیہ، فرانس، جاپان سمیت تمام بڑے ممالک امریکی صدر کی درخواست کو مسترد کر چکے ہیں۔
فی الحال کوئی بڑا اتحادی امریکا کی مدد کے لیے تیار نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جن ممالک کا تمام انحصار آبنائے ہرمز پر ہے وہ بھی اسے کھلوانے کے لیے امریکا کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیارنہیں۔ دنیا کے ممالک خود کو اس جنگ سے علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے عرب ممالک جن پر ایران ڈرون اور میزائل مار رہا ہے وہ بھی ایران کو اس کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے وہ بھی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے کوئی کردار اد ا کرنے کے لیے تیار نہیں۔اس لیے آبنائے ہرمز کھلوانے کا کام امریکا اور اسرائیل کو ہی کرنا ہے۔ جب تک آبنائے ہرمز بند رہے گی ایران کی جیت کا اعلان رہے گا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اب آبنائے ہر مز کی بندش امریکا کی ہار اور ایران کی جیت کا اعلان بن چکی ہے۔
دفاعی تجزیہ نگاروں کی رائے میں آبنائے ہرمز کھلوانا عملی طور پر کافی مشکل ہے۔ اس کا محل وقوع ایران کے حق میں ہے۔ پھر اس سے پہلے دیکھا گیا ہے کہ جب حوثیوں نے سمندری راستے بند کیے تھے تو ان راستوں کو بھی تب تک نہیں کھلوایا جا سکا جب تک حوثی خود ان راستوں کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔
حوثیوں کے لیے امریکی بمباری سے بچنا مشکل تھا۔ وہ یمن کے اندر بھی لڑ رہے تھے اس لیے ان کے لیے کافی مشکلات تھیں۔ تاہم ایران کو اندر سے کوئی مشکلات نہیں۔ ایران کی نیوی تباہ کرنے کا امریکی دعویٰ سچ نظر نہیں آرہا۔ ایران کے بارے میں یہ رائے سامنے آرہی ہے کہ وہ زیادہ عرصہ تک آبنائے ہرمز بند رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جس کی وجہ سے دنیا کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا۔ اسی لیے امریکا دباؤ میں ہے۔ اور اسی دباؤ کو کم کرنے کے لیے وہ دیگر ممالک کو مدد کے لیے پکار رہا ہے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ باقی ممالک نے مدد نہیں کی۔ اس لیے نہیں کھلوا سکے ۔
ایسے اشارے بھی سامنے آئے ہیں کہ امریکا اور چین کے درمیان پیرس میں تجارتی مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ پیرس میں ہونے والے یہ مذاکرات ٹرمپ کے دورہ چین کے لیے تھے، تاہم امریکا اور چین کسی تجارتی پیکیج پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اسی لیے امریکی صدر ٹرمپ نے ایسے اشارے دینے شروع کر دیے ہیں کہ شائد ان کا دورہ چین ملتوی ہو جائے۔ سب جانتے ہیں کہ ٹرمپ ایران کی لڑائی ختم کر کے چین جانا چاہتے تھے۔
اسی لیے انھوں نے گزشتہ چند دنوں میں ایران کو سیز فائر کی پیشکش بھی کی۔ لیکن اب بظاہر ایران سیز فائر کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے جنگ امریکی ٹائم ٹیبل کے مطابق ختم ہوتی نظر نہیں آرہی۔ ٹرمپ جنگ کے دوران بیجنگ کا دورہ نہیں کرنا چاہتے۔ شائد پلاننگ یہی تھی کہ جنگ کے بعد ملاقات ہوگی۔ جنگ طویل ہوگئی ہے۔
بہر حال میں ایک نئی جنگ کی بات کر رہا تھا۔شمالی کوریا نے جاپان کی طرف رخ کر کے دس بیلسٹک میزائیل کے تجربات کیے ہیں۔ دنیا نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بحرالکاہل میں بھی جنگ کے آثار ہیں۔ امریکا نے اپنی جنگی طاقت وہاں سے کم کی ہے۔ وہاں سے جنگی اثاثے ایران کی طرف لائے گئے ہیں۔ لیکن وہاں بھی چین کے بہت اہم مفادات ہیں۔ اور شمالی کوریا ان مفادات میں چین کے ساتھ ہے۔ وہاں کا منظر نامہ بھی اہم ہے۔
پہلی بات شمالی کوریا نیوکلیئر طاقت ہے۔ شمالی کوریا کے بھی جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ تنازعات ہیں۔ دونوں ممالک امریکا کے اتحادی ہیں۔ پھر تائیوان کا مسئلہ بھی ہے۔ چین اور جاپان کے بھی سرحد ی تنازعات ہیں۔ ویسے سادہ سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ چین اور جاپان کے درمیان بھی وہی تعلقات ہیں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہیں۔ ایسی ہی دشمنی ہے۔ جب چین نے ایک بڑی پریڈ کا انعقاد کیا تھا تو جاپان نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ شمالی کوریا کا جاپان کی طرف رخ کر کے میزائیل کے تجربات کرنا سادہ بات نہیں۔ چین پیغام دے رہا ہے کہ وہ بھی ایک نیا جنگی محاذ کھول سکتا ہے۔ وہ اپنے تنازعات کو بھی طے کر سکتا ہے۔ یہ امریکا کے لیے کافی خطرہ والی بات ہے۔
شمالی کوریا کی چین کے ساتھ سرحد بھی ہے۔ ایران کے ساتھ چین کی کوئی سرحد نہیں۔ اس لیے چین شمالی کوریا کی مدد بہتر کر سکتا ہے۔ پھر شمالی کوریا وہ واحد ملک ہے جس نے روس یوکرین جنگ میں روس کو فوجی دیے ہیں۔ روس اور شمالی کوریا کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے جیسا پاکستان اورسعودی عرب کے درمیان ہے۔
ایران کا کسی بھی ملک کے ساتھ ایسا کوئی دفاعی معاہدہ نہیں ہے۔ لیکن شمالی کوریا نے روس کے ساتھ باقاعدہ دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہم شمالی کوریا کو آسان نہیں لے سکتے۔ پھر چین نے تائیوان بھی لینا ہے۔ اس جنگی ماحول کو چین اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف وہ ایران کی مدد کر رہا ہے دوسری طرف وہ بحر الکاہل میں اپنے اہداف کے حصول کے لیے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ شائد اسی لیے ٹرمپ کے دورہ چین کے ملتوی ہونے کی بات شروع ہو چکی ہے۔ تاہم چین نے ابھی کوئی اعلان نہیں کیا۔ ٹرمپ نے ہی اشارے دیے ہیں۔
پاکستان نے قندھار میں ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی اسپیشل فورس کے ہیڈکواٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ افغانستان کی حساس ایجنسی جی ڈی آئی کے قندھار میں ہیڈ کواٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ اسپیشل فورس امیر ملا ہیبت اللہ کی حفاظت کی ذمے دار ہے۔ اس کو نشانہ بنانے کا مطلب واضح پیغام ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے نشانے پر ہیں۔ یہ حملہ افغان طالبان کے لیے سب سے زیادہ خطرہ کی علامت سمجھا گیا ہے۔ افغان طالبان کو پیغام ملا ہے کہ اگلے مرحلہ میں انھیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
اس لیے ذمے داری دکھائیں۔ افغان طالبان دنیا میں پندرہ ممالک سے درخواست کر چکے ہیں کہ پاکستان سے سیز فائر کی بات کی جائے۔ لیکن کوئی بھی افغان طالبان کی ذمے داری لینے کو تیار نہیں۔ بھارت بھی افغان طالبان کی کوئی خا ص مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ دیکھا جائے تو افغان طالبان بھارت سے بھی کافی نا امید ہیں۔ امریکا نے پابندیاں لگانی شروع کر دی ہیں۔ پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ یہی حقیقت ہے۔