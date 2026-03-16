مستحقین کا پیسہ ہڑپ ہونے کا انکشاف، ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، اہم شواہد برآمد

ویب ڈیسک March 16, 2026
کراچی:

بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مبینہ کرپشن اور مستحقین کا پیسہ ہڑپ کرنے کی تحقیقات کے سلسلے میں ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کراچی نے بڑے پیمانے پر سرچ اور سیزر آپریشن کیے۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق اینٹی کرپشن سرکل کراچی نےانکوائری نمبر 13/2026 کے تحت کارروائی عمل میں لائی گئی۔

انکوائری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مبینہ منظم کرپشن سے متعلق تھی،ایف آئی اے ٹیم نے بی آئی ایس پی کے ملیر اور کورنگی دفاتر میں سرچ اور سیزر آپریشن کیے۔

کارروائی کے دوران متعدد اہم ریکارڈ اور شواہد برآمد کیے گئے،برآمد شدہ اشیاء میں موبائل فونز، لیپ ٹاپ اور دیگر متعلقہ دستاویزات شامل ہیں،

غیر قانونی کٹوتیوں سے متعلق چھپائی گئی شکایات بھی برآمد ہوئیں،کچھ مستحقین کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس بھی تحویل میں لے لیے گئے۔

ابتدائی شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک منظم گروہ بی آئی ایس پی کے مستحقین کا استحصال کر رہا تھا،تمام برآمد شدہ مواد کو قانونی تقاضوں کے مطابق تحویل میں لے لیا گیا ہے۔

مزید تفتیش جاری ہے اور ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی،ایف آئی اے عوامی فلاحی فنڈز کے تحفظ اور مستحق افراد تک شفاف انداز میں پہنچانے کیلئے پرعزم ہے۔
