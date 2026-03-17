ماہرین کے نزدیک عمر طویل کرنے والی 5 سب سے زیادہ صحت مند عادات

ماہرینِ صحت کے مطابق چند عادات ایسی ہیں جو مجموعی صحت، لمبی عمر اور بیماریوں سے بچاؤ میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔
یہاں 5 سب سے زیادہ اہم اور صحت مند عادات دی جا رہی ہیں:
متوازن اور صحت مند غذا
روزانہ ایسی غذا کھائیں جس میں سبزیاں اور پھل، پروٹین (دالیں، انڈے، مچھلی)، صحت مند چکنائیاں اور مکمل اناج شامل ہو۔
یہ عادت بیماریوں جیسے ذیابیطس ، دل کی بیماری اور موٹاپے کے خطرے کو کم کرتی ہے۔
باقاعدہ ورزش
کم از کم 30 منٹ روزانہ جسمانی سرگرمی بہت فائدہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر پیدل چلنا، جوگنگ اور سائکلنگ۔ یہ دل کو مضبوط کرتی ہے اور ذہنی صحت بھی بہتر بناتی ہے۔
مناسب اور مکمل نیند
ہر بالغ انسان کو تقریباً 6–8 گھنٹے نیند لینا چاہیے۔ کم نیند سے دل کی بیماری اور ڈپریشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اچھی نیند دماغ اور جسم دونوں کی بحالی کے لیے ضروری ہے۔
ذہنی دباؤ کو کنٹرول کرنا
لمبے عرصے تک اسٹریس صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے لیے مراقبہ، گہری سانس لینا اور قدرتی ماحول میں وقت گزارنا، یہ دماغ کو پرسکون رکھتا ہے اور توجہ بہتر کرتا ہے۔
تمباکو اور نقصان دہ عادات سے پرہیز
تمباکو نوشی اور نشہ بہت سی خطرناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، مثلاً پھیپڑوں کا کینسر اور دیگر پھیپڑوں سے متعلق بیماریوں کا۔
ان سے دور رہنا صحت مند زندگی کی بنیادی شرط ہے۔