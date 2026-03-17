یومِ پاکستان کی مناسبت سے پاکستانی عوام کا قوم کے نام خصوصی پیغام

یومِ پاکستان کی مناسبت سے پاکستانی عوام نے قوم کے لیے عزم و ہمت کا پیغام دیا ہے۔
گلگت بلتستان کی حوصلہ مند خاتون کا اپنے خصوصی پیغام میں کہنا تھا کہ پاکستان سے ہماری محبت لازوال ہے، ہماری اخوت اور ہم آہنگی بے مثال ہے۔
بلوچ اور خیبرپختونخوا کی شہری کا کہنا تھا کہ خدا کر ے کہ یہ وطن ہمیشہ مسکراتا رہے، ہماری اخوت اور اہم آہنگی بے مثال ہے۔
پنجاب کی شہری کا کہنا تھا کہ یہاں کھیت لہلاتے ہیں، اس مٹی کی محبت خوشبو بن کر ہماری فصلوں میں مہکتی رہتی ہے۔
سندھ کی شہری کا کہنا تھا کہ ہم اس سرزمین سے ہیں جہاں دریا تاریخ سناتے ہیں، اسی طرح آزاد کشمیر کی خاتون شہری کا کہنا تھا کہ ثقافتوں کی خوشبو تو الگ الگ ہوسکتی ہے مگر ہمارا پرچم ایک ہے ، ہمارا ایمان ایک ہے۔