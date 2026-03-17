پیغام ماضی، تحریک پاکستان سے حقیقی آزادی تک

ہمارے گھر کے قریب ہی سیاسی جماعتوں کے جلسے ہوتے تھے، قاضی فضل الرحمنٰ

ویب ڈیسک March 17, 2026
انگریزوں اور ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ دیکھنے کے بعد قائد اعظم نے ایک علیحدہ ریاست کی تحریک شروع کر دی۔

قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسلمان علیحدہ قوم ہیں ، جن کا رنگ، نسل اور تہذیب ہندوؤں سے جدا ہے

تحریک پاکستان کے کارکن قاضی فضل الرحمنٰ کا  کہنا تھا کہ قائد اعظم کوئٹہ تشریف لائے  میں اس وقت بہت چھوٹا تھا،میں نے قائد اعظم کو دیکھا

قاضی فضل الرحمنٰ نے کہا کہ وہ (قائد اعظم )بلند قامت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے،  میں ان سے بہت متاثر ہوا۔

قاضی فضل الرحمنٰ کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر کے قریب ہی سیاسی جماعتوں کے جلسے ہوتے تھے۔

قاضی فضل الرحمنٰ نے کہا کہ اس زمانے میں سیاسی پختگی زیادہ نہیں تھی لیکن عوام کا جوش و خروش بہت زیادہ ہوتا تھا۔

انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں مسلمانوں کی اکثریت پاکستان کے حق میں تھی، اگر پاکستان نہ بنتا تو آج بھی ہم ہندوؤں یا غیر مسلموں کے غلام ہوتے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عائزہ خان پاکستان کی شاہ رخ خان ہے، رابعہ انعم

 Mar 16, 2026 02:19 PM |
نواز الدین صدیقی نے بالی ووڈ کی حقیقت بیان کرکے نئی بحث چھیڑدی

 Mar 16, 2026 12:39 PM |
اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

Mar 16, 2026 11:48 AM |

متعلقہ

کابل اور ننگرہار میں عسکری تنصیبات اور دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا، وزارت اطلاعات

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے اثرات پاکستان کے شعبہ ہوا بازی پر گہرے ہونے لگے

آپریشن غضب للحق اہداف کے حصول تک جاری رہے گا، سیکیورٹی ذرائع

وزیراعظم کا وفاقی سرکاری ملازمین کو عید سے قبل تنخواہیں دینے کا حکم

چیئرمین سینیٹ کیلیے خریدی گئی گاڑی کے معاملے پر اہم وضاحت سامنے آگئی

کفایت شعاری مہم سے بچنے والے 23 ارب سے موٹر سائیکل اور رکشا کو سبسڈی دینے کا فیصلہ

