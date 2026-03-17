یومِ پاکستان کی مناسبت سے بیرون ملک پاکستانیوں کا وطن سے محبت کا والہانہ اظہار

ہم دیارغیر میں مقیم ضرور ہیں مگر ہماری جذباتی وابستگی ہمیشہ پاکستان کے سا تھ ہے، شہری

ویب ڈیسک March 17, 2026
facebook whatsup

یومِ پاکستان کی مناسبت سے اوورسیز پاکستانیوں نے وطن عزیزسے اظہارمحبت کیا اورخصوصی پیغامات دیے۔

نیوزی لینڈ  میں مقیم  ڈاکٹر آصف سعید خان نے اپنے  پیغام میں کہا کہ ہم دیارغیر میں مقیم ضرور ہیں مگر ہماری جذباتی وابستگی ہمیشہ پاکستان کے سا تھ ہے۔

آسٹریلیا میں مقیم ڈاکٹر ماجد گوندل نے کہا کہ پاکستان ہماری آن، ہماری شان اور ہماری  پہچان ہے۔ ہم دنیا کے جس خطے میں بھی مقیم ہوں، پاکستان ہمیشہ ہمارے دلوں میں آباد ہے۔

انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا میں مقیم ایمن جعفری نے اپنے جذبات کااظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے بے پناہ قربانیوں سے ملک حاصل کیا۔

سڈنی میں مقیم نادر ہاشمی نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ 23 مارچ ہمیں اس عزم کی یاد دلاتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے ایک آزاد اور باوقار وطن کے لیے کیا تھا۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہم بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے وطن کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کیلئے دعا گو ہیں۔ 

 سڈنی، آسٹریلیا سے ہی نصیر تاثیر نے اپنے پیغام میں کہا کہ؛
ہم تارکینِ وطن کی یہی خواہش ہے کہ پاکستان آگے بڑھے اور ہمشہ ترقی کرے

یوم پاکستان کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کے پیغامات  مادر وطن سے انکی لاوزال محبت کی عکاسی کرتے ہیں
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو