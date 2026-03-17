مشرقی وسطی جنگ کے باعث پروازوں کا شیڈول بری طرح متاثر 

پروازوں کی منسوخی کی سینچری 101 مکمل ہوگئی ہے

ویب ڈیسک March 17, 2026
علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت ملک بھر 8 ائیرپورٹس سے بیرون ممالک جانے والی 101 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پروازوں کی منسوخی کی سینچری 101 مکمل ہوگئی ہے۔ منسوخ ہونے والی پروازوں میں ابو ظہبی، بحرین، شارجہ، کویت، قطر، ایران، عراق، آزر بائیجان اور دوبئی شامل ہیں۔

مشرقی وسطی میں کل سے اچانک جنگ میں تیزی کے بعد صورتحال پھر بگڑ گئی ہے۔ ملکی و غیر ملکی ائیر لائنز نے مسافروں کو ائیرپورٹ آنے سے قبل مکمل معلومات لیکر آنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔

علامہ اقبال انٹرنیشنل ائیرپورٹ سمیت کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد ،ملتان، سیالکوٹ میں سینکڑوں مسافر پہنچ کر واپس گھروں کو چلے گئے۔ 

عرب امارات کے لیے خصوصی پروازوں کا آغاز ایک بار پھر معطل ہوگیا ہے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل سمیت ملک کے آٹھ ائیرپورٹ سے 18 روز میں 2 ہزار پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ سے صلح کی کوششوں پر ایمان فاطمہ نے خاموشی توڑ دی

رجب بٹ سے صلح کی کوششوں پر ایمان فاطمہ نے خاموشی توڑ دی

 Mar 17, 2026 11:21 AM |
عائزہ خان پاکستان کی شاہ رخ خان ہے، رابعہ انعم

عائزہ خان پاکستان کی شاہ رخ خان ہے، رابعہ انعم

 Mar 16, 2026 02:19 PM |
نواز الدین صدیقی نے بالی ووڈ کی حقیقت بیان کرکے نئی بحث چھیڑدی

نواز الدین صدیقی نے بالی ووڈ کی حقیقت بیان کرکے نئی بحث چھیڑدی

 Mar 16, 2026 12:39 PM |

متعلقہ

Express News

کابل اور ننگرہار میں عسکری تنصیبات اور دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا، وزارت اطلاعات

Express News

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے اثرات پاکستان کے شعبہ ہوا بازی پر گہرے ہونے لگے

Express News

آپریشن غضب للحق اہداف کے حصول تک جاری رہے گا، سیکیورٹی ذرائع

Express News

وزیراعظم کا وفاقی سرکاری ملازمین کو عید سے قبل تنخواہیں دینے کا حکم

Express News

چیئرمین سینیٹ کیلیے خریدی گئی گاڑی کے معاملے پر اہم وضاحت سامنے آگئی

Express News

کفایت شعاری مہم سے بچنے والے 23 ارب سے موٹر سائیکل اور رکشا کو سبسڈی دینے کا فیصلہ

