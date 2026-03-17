ایران جنگ کا اثر برطانیہ تک پہنچ گیا، لاکھوں نوکریاں ختم ہونے کا خدشہ

برطانیہ میں بے روزگاری کی شرح پہلے ہی پانچ سال کی بلند ترین سطح یعنی 5.2 فیصد تک پہنچ چکی ہے

ویب ڈیسک March 17, 2026
لندن: ایران سے جاری کشیدگی اور جنگ کے باعث برطانوی معیشت پر منفی اثرات پڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ایک لاکھ سے زائد افراد کے بے روزگار ہونے کا امکان ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ کے تسلسل سے برطانیہ میں معاشی دباؤ بڑھ سکتا ہے اور معیشت کی بحالی متاثر ہو سکتی ہے۔

اس سے قبل توقع کی جا رہی تھی کہ رواں سال شرح سود میں دو مرتبہ کمی سے معیشت کو سہارا ملے گا، تاہم موجودہ صورتحال میں یہ امکانات کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں بے روزگاری کی شرح پہلے ہی پانچ سال کی بلند ترین سطح یعنی 5.2 فیصد تک پہنچ چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جنگ مزید تین ماہ جاری رہی تو یہ شرح بڑھ کر 5.5 فیصد تک جا سکتی ہے۔

ماہرِ اقتصادیات کیمز اسمتھ کے مطابق توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث کاروباری اداروں پر دباؤ بڑھے گا، جس کے نتیجے میں ملازمین کو جبری چھٹیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ غیر یقینی صورتحال کے باعث کمپنیاں نئی بھرتیاں روک سکتی ہیں، جس سے روزگار کے مواقع مزید محدود ہو جائیں گے۔
