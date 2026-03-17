ابوظبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک اور پاکستانی جاں بحق ہوگیا

حالیہ حملوں میں امارات میں مجموعی طور پر 7 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں

ویب ڈیسک March 17, 2026
ابوظبی: متحدہ عرب امارات میں حالیہ کشیدگی کے دوران ایک اور پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا، جس کے بعد مرنے والے پاکستانیوں کی تعداد تین ہو گئی ہے۔

اماراتی حکام کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے بیلسٹک میزائل حملے کو ناکام بنایا، تاہم ابوظبی کے علاقے بنی یاس میں میزائل کے ملبے کے گرنے سے ایک پاکستانی شہری جان کی بازی ہار گیا۔

رپورٹس کے مطابق حالیہ حملوں میں امارات میں مجموعی طور پر 7 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان میں تین پاکستانی شہری شامل ہیں، جن میں ایک دبئی جبکہ دو ابوظبی میں جاں بحق ہوئے۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران جنگ میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 13 ہوگئی، 200 سے زائد زخمی

Express News

آپریشن’وعدہ صادق 4‘ کی 57 ویں لہر، ایران نے اسرائیل اور امریکی اہداف پر بیلسٹک میزائل داغ دیے

Express News

جس ملک کی سرزمین سے خارگ پر حملہ ہوا اسے نشانہ بنائیں گے، ایران کا اعلان

حکام کا کہنا ہے کہ حملوں کے بعد سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں، جبکہ شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فلسطین کی آزادی کے نعرے پر پریانکا چوپڑا کے تاثرات شدید تنقید کی زد میں آگئے

فلسطین کی آزادی کے نعرے پر پریانکا چوپڑا کے تاثرات شدید تنقید کی زد میں آگئے

 Mar 17, 2026 08:18 AM |
رجب بٹ سے صلح کی کوششوں پر ایمان فاطمہ نے خاموشی توڑ دی

رجب بٹ سے صلح کی کوششوں پر ایمان فاطمہ نے خاموشی توڑ دی

 Mar 17, 2026 06:21 AM |
عائزہ خان پاکستان کی شاہ رخ خان ہے، رابعہ انعم

عائزہ خان پاکستان کی شاہ رخ خان ہے، رابعہ انعم

 Mar 16, 2026 09:19 AM |

متعلقہ

Express News

آبنائے ہرمز، ٹرمپ نے جنوبی کوریا اور جاپان سے بھی مدد مانگ لی، اتحادیوں سے تعاون نہ کرنے کا شکوہ

Express News

اسرائیل کا جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن شروع، حزب اللہ سے شدید جھڑپیں

Express News

پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکر گزار ہوں، ایرانی وزیر خارجہ کا اردو میں پیغام

Express News

ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں کا 17واں دن، تہران پر بمباری، دبئی میں ڈرون حملہ

Express News

ڈرون حملے کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر پروازیں بحال ہونا شروع، کئی پروازیں اب بھی متاثر

Express News

فلسطینی لڑکی پر گاڑی چڑھانے کی ویڈیو بنانے والی امریکی یہودی خاتون کو اسرائیل سے نکالنے کا حکم

