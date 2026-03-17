ابوظبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک اور پاکستانی جاں بحق ہوگیا

ابوظبی: متحدہ عرب امارات میں حالیہ کشیدگی کے دوران ایک اور پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا، جس کے بعد مرنے والے پاکستانیوں کی تعداد تین ہو گئی ہے۔
اماراتی حکام کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے بیلسٹک میزائل حملے کو ناکام بنایا، تاہم ابوظبی کے علاقے بنی یاس میں میزائل کے ملبے کے گرنے سے ایک پاکستانی شہری جان کی بازی ہار گیا۔
رپورٹس کے مطابق حالیہ حملوں میں امارات میں مجموعی طور پر 7 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان میں تین پاکستانی شہری شامل ہیں، جن میں ایک دبئی جبکہ دو ابوظبی میں جاں بحق ہوئے۔
حکام کا کہنا ہے کہ حملوں کے بعد سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں، جبکہ شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔