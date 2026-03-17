جنگ کے آغاز سے ایران کے امارات پر 1900 سے زائد میزائل اور ڈرون حملے ریکارڈ

دبئی / ابوظبی: ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں اہم تنصیبات اور سفری نظام متاثر ہو رہے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران کی جانب سے امارات پر 1900 سے زائد میزائل اور ڈرون حملے کیے جا چکے ہیں۔ ان حملوں کا ہدف زیادہ تر ٹرانسپورٹ اور تیل سے متعلق اہم تنصیبات رہی ہیں۔
پیر کے روز دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ایک ڈرون سے متعلق واقعے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئیں۔ یہ ایئرپورٹ دنیا کے مصروف ترین بین الاقوامی سفری مراکز میں شمار ہوتا ہے۔
اسی طرح فجیرہ کی اہم بندرگاہ میں بھی ڈرون حملے کے بعد آگ لگنے کی اطلاع ملی، جہاں تیل ذخیرہ کرنے کی بڑی سہولیات موجود ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ابوظبی کے مضافاتی علاقے میں ایک کار پر راکٹ حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہری ہلاک ہو گیا۔
ذرائع کے مطابق ایران کی جوابی کارروائیوں کے آغاز کے بعد سے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ متعدد بار حملوں کی زد میں آ چکا ہے، جس سے پروازوں کا شیڈول شدید متاثر ہوا ہے۔ فروری کے آخر میں دبئی کے ایک لگژری ہوٹل کو بھی نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔