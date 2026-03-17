رات گئے اورنگی ٹاؤن ایم پی آرکالونی میں ںامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والا نوجوان دوران علاج زندگی کی بازی ہارگیا۔
تفصیلات کے مطابق پیراور منگل کی درمیانی شب اورنگی ٹاؤن تھانے کے علاقے اورنگی ٹاؤن ایم پی آرکالونی فاروق اعظم مسجد کے قریب نامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا جسے فوری طورپراسٹیڈیم روڈ پرواقع نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔
اسپتال میں شدید زخمی نوجوان چند گھنٹے موت اورزندگی کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد منگل کی صبح دوران علاج دم توڑ گیا۔
جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت 17 سالہ مجاہد خان ولد اعجاز عرف رحمان کے نام سے کی گئی۔ نوجوان اورنگی ٹاؤن ایم پی آرکالونی کا رہائشی اور فائرنگ کا واقعہ ممکنہ طور پر گھر کے باہرپیش آیا۔
ایس ایچ او اورنگی ٹاؤن خمیسوخان نے بتایاکہ فائرنگ کا واقعہ پیراورمنگل کی درمیانی شب پیش آیا لیکن پولیس کو اطلاع صبح اس وقت دی گئی جب نوجوان دوران علاج دم توڑ چکا تھا۔
انھوں نے بتایاکہ پولیس نے نوجوان کے اہلخانہ کا بیان قلمبند کرنے کی کوشش کی لیکن اہلخانہ نے منع کردیا۔ اہلخانہ کا کہنا ہے کہ وہ نمازجنازہ اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد پولیس سے رابطہ کریں گے۔