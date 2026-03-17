اورنگی ٹاؤن میں ںامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے زخمی نوجوان دم توڑ گیا

پولیس اس حوالے سے مزید معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کررہی ہے

ویب ڈیسک March 17, 2026
رات گئے اورنگی ٹاؤن ایم پی آرکالونی میں ںامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والا نوجوان دوران علاج زندگی کی بازی ہارگیا۔

تفصیلات کے مطابق پیراور منگل کی درمیانی شب اورنگی ٹاؤن تھانے کے علاقے اورنگی ٹاؤن ایم پی آرکالونی فاروق اعظم مسجد کے قریب نامعلوم مسلح ملزمان کی  فائرنگ سے ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا جسے فوری طورپراسٹیڈیم روڈ پرواقع نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔

اسپتال میں شدید زخمی نوجوان چند گھنٹے موت اورزندگی کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد منگل کی صبح دوران علاج دم توڑ گیا۔

جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت 17 سالہ مجاہد خان ولد اعجاز عرف رحمان کے نام سے کی گئی۔ نوجوان اورنگی ٹاؤن ایم پی آرکالونی کا رہائشی اور فائرنگ کا واقعہ ممکنہ طور پر گھر کے باہرپیش آیا۔

ایس ایچ او اورنگی ٹاؤن خمیسوخان نے بتایاکہ فائرنگ کا واقعہ پیراورمنگل کی درمیانی شب پیش آیا لیکن پولیس کو اطلاع صبح اس وقت دی گئی جب نوجوان دوران علاج دم توڑ چکا تھا۔

انھوں نے بتایاکہ پولیس نے نوجوان کے اہلخانہ کا بیان قلمبند کرنے کی کوشش کی لیکن اہلخانہ نے منع کردیا۔ اہلخانہ کا کہنا ہے کہ وہ نمازجنازہ اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد پولیس سے رابطہ کریں گے۔
