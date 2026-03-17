افغان جریدے نے پاک فوج کی جانب سے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق کردی

اسلام آباد:
ایک افغان جریدے ’’افغانستان انٹرنیشنل‘‘ نے پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان کی صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق کردی، پاکستان نے اسپتال پر نہیں بلکہ اس سے دو سو میٹر دور بمباری کی۔
افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق پاکستانی ذرائع نے انہیں بتایا کہ پاکستان نے پیر کی رات کابل میں اپنے حملے میں کیمپ Phoenix کے دائیں جانب فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے ایک کیمپ کو نشانہ بنایا۔
افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق طالبان نے حملوں کے بعد قریبی منشیات کے عادی افراد کے اسپتال کو آگ لگا دی، طالبان کا دعویٰ ہے کہ ہسپتال کو بم سے اڑایا گیا، شائع شدہ تصاویر میں اسپتال کا سائن بورڈ برقرار ہے اور عمارت جل رہی ہے۔
افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ منشیات کے عادی افراد کے اسپتال پر حملے میں سیکڑوں افراد مارے گئے تاہم انہوں نے 20 لاشوں کی تصاویر بھی جاری نہیں کیں۔
افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق طالبان میڈیا کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں حملے میں زخمی ہونے والوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ پاکستانی طیاروں نے منشیات کے عادی افراد کے کلینک سے تقریباً دو سو میٹر دور اہداف پر بمباری کی۔