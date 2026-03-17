ویمنز ایشین کپ؛ آسٹریلیا نے چین کو 1-2 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی

اس کامیابی کے بعد آسٹریلیا فائنل میں جاپان یا جنوبی کوریا میں سے کسی ایک ٹیم کا سامنا کرے گا

ویب ڈیسک March 17, 2026
آسٹریلیا نے ویمنز ایشین کپ کے سیمی فائنل میں چین کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1-2 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔

میچ میں آسٹریلوی ٹیم کی جانب سے ابتدائی برتری کیتلین فورڈ نے حاصل کی، تاہم چین نے جلد ہی پنالٹی کے ذریعے مقابلہ برابر کر دیا۔

میچ کا فیصلہ کن لمحہ اس وقت آیا جب آسٹریلیا کی کپتان سیم کیئر نے دوسرے ہاف میں شاندار گول اسکور کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو 1-2 کی برتری دلا دی۔ یہ گول 58ویں منٹ میں کیا گیا جس کے بعد چین واپسی نہ کر سکا۔

اس کامیابی کے ساتھ آسٹریلیا ویمنز ایشین کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے جہاں وہ جاپان یا جنوبی کوریا میں سے کسی ایک ٹیم کا سامنا کرے گا۔

یاد رہے کہ چین اس ٹورنامنٹ کی کامیاب ترین ٹیموں میں شامل ہے، تاہم اس اہم میچ میں آسٹریلیا نے بہتر کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فتح اپنے نام کی۔

آسٹریلوی ٹیم اب فائنل میں ٹائٹل جیت کر 2010 کے بعد پہلی بار ایشین چیمپئن بننے کے لیے پرعزم ہے۔
انٹرٹینمنٹ

سنجے دت اور نورا فتیحی کے نئے گانے پر پابندی کا مطالبہ

 Mar 17, 2026 07:52 PM |
فلسطین کی آزادی کے نعرے پر پریانکا چوپڑا کے تاثرات شدید تنقید کی زد میں آگئے

 Mar 17, 2026 01:18 PM |
رجب بٹ سے صلح کی کوششوں پر ایمان فاطمہ نے خاموشی توڑ دی

 Mar 17, 2026 11:21 AM |

Express News

آئی پی ایل میچز کی میزبانی، بھارتی اسٹیڈیم سے متعلق بڑی خبر!

Express News

پی ایس ایل: ملتان سلطانز اور پنڈیز کے درمیان اہم کھلاڑی کا تبادلہ

Express News

پی ایس ایل کے ٹکٹس کی فروخت کب شروع ہوگی، تاریخ سامنے آگئی

Express News

آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ کیلیے نامزدگیوں کا اعلان

Express News

پی ایس ایل: ویسٹ انڈیز کے اہم فاسٹ بولر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کا حصہ بن گئے

Express News

تیسرا ون ڈے: پاکستان کی کمار دھرماسینا کے متنازع فیصلے پر میچ ریفری سے شکایت

