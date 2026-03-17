آسٹریلیا نے ویمنز ایشین کپ کے سیمی فائنل میں چین کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1-2 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔
میچ میں آسٹریلوی ٹیم کی جانب سے ابتدائی برتری کیتلین فورڈ نے حاصل کی، تاہم چین نے جلد ہی پنالٹی کے ذریعے مقابلہ برابر کر دیا۔
میچ کا فیصلہ کن لمحہ اس وقت آیا جب آسٹریلیا کی کپتان سیم کیئر نے دوسرے ہاف میں شاندار گول اسکور کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو 1-2 کی برتری دلا دی۔ یہ گول 58ویں منٹ میں کیا گیا جس کے بعد چین واپسی نہ کر سکا۔
اس کامیابی کے ساتھ آسٹریلیا ویمنز ایشین کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے جہاں وہ جاپان یا جنوبی کوریا میں سے کسی ایک ٹیم کا سامنا کرے گا۔
یاد رہے کہ چین اس ٹورنامنٹ کی کامیاب ترین ٹیموں میں شامل ہے، تاہم اس اہم میچ میں آسٹریلیا نے بہتر کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فتح اپنے نام کی۔
آسٹریلوی ٹیم اب فائنل میں ٹائٹل جیت کر 2010 کے بعد پہلی بار ایشین چیمپئن بننے کے لیے پرعزم ہے۔