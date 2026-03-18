سائنس دانوں نے نئی قسم کا سیارہ دریافت کر لیا

یہ نو دریافت شدہ سیارہ زمین سے تقریباً 35 نوری سال کے فاصلے پر موجود ستارے کے گرد گھوم رہا ہے

ویب ڈیسک March 18, 2026
سائنس دانوں نے نئی قسم کا سیارہ دریافت کیا ہے جس میں میگما کا ایک دائمی سمندر موجود ہے اور یہ سمندر اپنے اندر گندھک کے وافر ذخائر رکھتا ہے۔

یہ نو دریافت شدہ سیارے کا نام L 98-59 d ہے جو زمین سے تقریباً 35 نوری سال کے فاصلے پر موجود ستارے کے گرد گھوم رہا ہے۔

جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ سے کیے جانے والے مشاہدے میں معلوم ہوا کہ یہ سیارہ زمین سے تقریباً 1.6 گُنا بڑا ہے اور اس کی فضا میں بڑی مقدار میں ہائیڈروجن سلفائیڈ ہے۔

اس سے قبل سائنس دانوں کا اس سیارے سے متعلق ماننا تھا کہ یہ میں سے سے کسی ایک قسم کا سیارہ ہے۔ یہ سیارہ ایک گیس ڈوارف ہے جو چٹانوں سے بنا ہے اور اس میں ہائیڈروجن کا ایٹماسفیئر ہے یا یہ برف اور گہرے سمندروں والی پانی سے بھری دنیا ہے۔

لیکن تازہ ترین تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ یہ سیارہ مکمل طور پر الگ قسم کا سیارہ ہے جس میں گندھک کے ثقیل مالیکیولز ہیں۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اسپائیڈر مین 4‘ کا منفرد ٹریلر؟ ٹام ہالینڈ کا مداحوں کو سرپرائز

 Mar 17, 2026 08:31 PM |
سنجے دت اور نورا فتیحی کے نئے گانے پر پابندی کا مطالبہ

 Mar 17, 2026 07:52 PM |
فلسطین کی آزادی کے نعرے پر پریانکا چوپڑا کے تاثرات شدید تنقید کی زد میں آگئے

 Mar 17, 2026 01:18 PM |

متعلقہ

Express News

انسٹاگرام کا چیٹس میں موجود اہم سہولت ختم کرنے کا اعلان

Express News

میٹا کی ہزاروں ملازمین کو نوکری سے نکالنے کی تیاری

Express News

بھنورے ایک ہفتے تک پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں: تحقیق

Express News

ناسا نے آرٹیمس 2 مشن کی لانچ کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا

Express News

اے آئی ٹیکنالوجی کے حامل کھلونے بچوں کیلئے کتنے محفوظ ہیں؟

Express News

واٹس ایپ کا کم عمر بچوں کیلئے نیا فیچر تیار

