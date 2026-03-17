شہر قائد کے علاقے منگھوپیر ناردرن بائی پاس دعا ہوٹل کے قریب ٹریلر اور جیپ کے مابین تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق منگھوپیر ناردرن بائی پاس کے قریب دعا ہوٹل کے پاس تیز رفتار ٹرک اور جیپ کے درمیان تصادم ہوا جس میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہوگئی۔حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوا، دونوں جیپ میں سوار تھے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر متوفی کی لاش اور زخمیوں کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا۔
ایس ایچ او منگھوپیر انیس الرحمٰن نے بتایا کہ حادثہ ٹریلر اور جیپ کے درمیان تصادم کے نتیجے میں پیش آیا تھا جبکہ ڈرائیور موقع سے ٹریلر چھوڑ کر فرار ہوگیا جسے پولیس نے قبضے میں لیکر تھانے منتقل کر دیا تاہم اس حوالے سے پولیس مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔
ریسکیو حکام نے بتایا کہ زخمی کی شناخت 30 سالہ شاکر کے نام سے کی گئی جبکہ جیپ میں سوار 2 افراد معجزانہ طور پر محفوظ رہے جو کہ محنت کش اور چھت بھرائی کا کام کرتے تھے۔
حادثے میں محفوظ تنویر نامی شخص نے بتایا کہ جیپ میں سوار افراد محنت کش اور چھت بھرائی کا کام کرتے ہیں، متوفی کو پٹھان کے نام سے پکارا جاتا تھا جس کا اصل نام معلوم نہیں جبکہ وہ معمار موڑ فقیرا گوٹھ کا رہائشی تھا تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تفتیش اور ڈرائیور کو تلاش کیا جا رہا ہے ۔