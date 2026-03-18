رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

سرکار کی جانب سے جواب جمع نہ کرایاجاسکا، مہلت کی استدعا

ویب ڈیسک March 18, 2026
facebook whatsup

اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹک ٹاکر و یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کی درخواستوں پر کوئی پیش رفت نہ ہوسکی، عدالت نے سماعت 26 مارچ تک ملتوی کردی۔ 

اسلام آباد ہائیکورٹ میں ٹک ٹاکر و یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کی درخواستوں پرسماعت ہوئی۔ 

جسٹس اعظم خان نے دونوں کی درخواستوں پر سماعت کی، درخواست گزاروکلا بیرسٹر راجہ قدیر جنجوعہ اوراحد کھوکھر عدالت میں پیش ہوئے۔ 

دوران سماعت سرکار کی جانب سے جواب جمع نہ کرایا جاسکا اور مہلت کی استدعا کی گئی۔  

وکیل قدیر جنجوعہ نے عدالت کو بتایا کہ سفری پابندی کی وجہ سے ویزے ختم ہورہے ہیں جس پر فاضل جج نے پوچھا کہ ویزے کب ختم ہو رہے ہیں؟

درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ ایک کا مارچ میں ہی ختم ہوجائے گا اوردوسرے کا بعد میں ہوگا۔

عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ ان کے ویزے ختم ہو رہے ہیں، جواب جمع کیوں نہیں کرایا جس پر سرکاری وکیل نے استدعا کی کہ عید کے بعد کی تاریخ دے دیں، جواب جمع کرادیں گے۔

جسٹس محمد اعظم خان نے ریمارکس دیے کہ ویزے ختم ہونے کا مسئلہ ہے، عید کے فوری بعد سماعت کریں گے، عدالت نے سماعت 26 مارچ تک کیلئے ملتوی کردی۔ 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو