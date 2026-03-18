فرانس کا واضح انکار: آبنائے ہرمز کھلوانے کے کسی آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے، میکرون

پیرس: فرانسیسی صدر ایمانوئیل میکرون نے کہا ہے کہ فرانس آبنائے ہرمز کھلوانے کے کسی بھی فوجی آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔
اپنے بیان میں میکرون نے کہا کہ فرانس اس تنازع کا فریق نہیں ہے، اس لیے موجودہ حالات میں کسی بھی فوجی کارروائی میں شامل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
انہوں نے مزید کہا کہ فرانس ایک ایسے بین الاقوامی اتحاد کی تیاری پر کام کر رہا ہے جو کشیدگی کم ہونے کے بعد خطے میں آزادانہ جہاز رانی کو یقینی بنا سکے۔
اس سے قبل برطانیہ کے وزیر اعظم کئیر اسٹارمر بھی واضح کر چکے ہیں کہ برطانیہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے کسی آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔