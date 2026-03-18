خیبر پختونخوا میں وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برفباری، جاتی سردی لوٹ آئی

پشاور شہر و نواح میں آج بھی صبح سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث خنکی بڑھ گئی

ویب ڈیسک March 18, 2026
پشاور:

پشاور سمیت صوبے کے بالائی اضلاع میں پچھلے ایک ہفتے سے وقفے وقفے سے بارش اور بلند پہاڑوں پر برفباری ہو رہی ہے جس کے سبب صوبے بھر میں جاتی سردی لوٹ آئی۔

پشاور شہر و نواح میں آج بھی صبح سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث خنکی بڑھ گئی۔

چترال اپر و لوئر کے بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری جاری ہے، اپر چترال کے بالائی علاقے برفباری کی لپیٹ میں آگئے۔ دیر بالا، کالام، سوات، شانگلہ اور دیگر اضلاع میں بھی پہاڑوں پر برفباری ہوئی۔

محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود، ابر آلود جبکہ بالائی اضلاع میں سرد رہنے کا امکان ہے۔

چترال، دیر بالائی اور زیریں، مالاکنڈ، بونیر، سوات، شانگلہ، کوہستان بالائی اور زیریں، کولائی پالس، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بٹگرام، تورغر میں گرچ چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔

مزید پڑھیں

خیبر پختون خوا کے بالائی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برفباری، موسم سرد ہوگیا

ہری پور، باجوڑ، مہمند، مردان، صوابی، نوشہرہ، چارسدہ، پشاور، خیبر، بنوں کوہاٹ، کرک، ہنگو، کرم، اورکزئی میں بھی بارش پہاڑوں پر برفباری ہو سکتی ہے۔

بنوں، لکی مروت، ڈی آئی خان، ٹانک، شمالی اور جنوبی وزیرستان کے اضلاع میں وقفے وقفے سے گرج چمک اور تیز ہواوُں کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برفباری  کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران بعض مقامات پر تیز موسلادھار بارش اور ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔

گزشتہ روز پشاور میں 2 ملی میٹر بارش ہوئی جبکہ چترال میں گزشتہ روز 4 ملی میٹر، تیمر گرہ 5، دیر 8، کالام 13، دروش 3 اور سیدو میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ڈیرہ میں 4، مالام جبہ میں 6، پارا چنار میں 34، لنڈی کوتل میں 10 اور بنوں میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔

بارش و پہاڑوں برفباری کی وجہ سے درجہ حرارت میں آہستہ آہستہ کمی آرہی ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

 Mar 18, 2026 01:00 PM |
سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

 Mar 18, 2026 11:48 AM |
رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

Mar 18, 2026 11:31 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ عید سے قبل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

صدر مملکت نے یوم پاکستان کی پریڈ اور تقریبات منسوخ کرنے کی منظوری دے دی

Express News

کراچی میں ٹریلر سے خوفناک تصادم کے بعد جیپ تباہ، 1 شخص جاں بحق

Express News

کراچی میں ہتھوڑے کے وار اور فائرنگ کے واقعات میں خاتون سمیت 3 افراد زخمی

Express News

حکومت سندھ، عیدالفطر کی چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری

Express News

پشاور میں پولیس چوکی پر دستی بم حملے، 2 اہلکار زخمی

