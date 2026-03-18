لاہور: گھر سے آتی جاتی لڑکیوں کو ہراساں کرنے والا اوباش گرفتار

ملزم کی نازیبا حرکات سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں

ویب ڈیسک March 18, 2026
لاہور کے علاقے شالیمار میں پولیس نے گھر سے آتی جاتی لڑکیوں کو ہراساں کرنے والے اوباش شخص کو گرفتار کرلیا۔

ایس ایچ او شالیمار علی حسن نے 15 پر موصول ہونے والی کال پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لیا۔

ایس پی سول لائنز چوہدری اثر علی کے مطابق ملزم اسد کو بھوگیوال روڈ سے ٹریس کرکے گرفتار کیا گیا۔ ملزم راہ چلتی لڑکیوں پر آوازیں کستا اور نازیبا اشارے کرتا تھا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی نازیبا حرکات سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، ملزم اسد کے خلاف مقدمہ درج کرکے اسے مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن ونگ کے حوالے کردیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ خواتین سے چھیڑ چھاڑ، ہراسمنٹ اور جنسی استحصال کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے اور ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔

 
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

 Mar 18, 2026 01:00 PM |
سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

 Mar 18, 2026 11:48 AM |
رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

Mar 18, 2026 11:31 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ پنجاب سے مبینہ جسم فروشی کیلئے متحدہ عرب امارات جانے والی 33 خواتین ایجنٹس سمیت گرفتار

Express News

کراچی؛ نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص قتل

Express News

کراچی، گاڑی چھین کر فرار ہونے والے ملزمان کو پولیس نے پکڑ لیا، شہریوں نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

Express News

کراچی، شہری کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک، ساتھی ملزمہ گرفتار، تیسرا ڈاکو فرار

Express News

لاہور؛ 28سالہ نوجوان کا قتل، متقول کی محبوبہ اور اسکا شوہر مرکزی ملزم نکلے

Express News

کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 5 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

