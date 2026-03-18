مشرق وسطیٰ کی صورتحال، پاکستان سے آج مزید 92 پروازیں منسوخ

گزشتہ 19 دنوں کے دوران پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی منسوخ پروازوں کی تعداد 2092 تک پہنچ گئی

ویب ڈیسک March 18, 2026
لاہور:

ملک بھر کے ایئرپورٹس سے مشرق وسطیٰ جانے والی پروازوں کی منسوخی کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

ذرائع کے مطابق آج علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت ملک کے مختلف بین الاقوامی ایئرپورٹس سے مشرق وسطیٰ کے لیے دو طرفہ مجموعی طور پر 92 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔

ذرائع کے مطابق کراچی ایئرپورٹ سے دوحہ، کویت، بحرین، ایران اور عراق سمیت دیگر ممالک کے لیے 20 پروازیں منسوخ ہوئیں۔

اسی طرح اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی، دوحہ، بحرین، کویت اور مسقط کی 28 پروازیں منسوخ کی گئیں۔

لاہور ایئرپورٹ سے کویت، دوحہ، بحرین اور ابو ظہبی کی 18 پروازیں منسوخ ہوئیں جبکہ پشاور ایئرپورٹ سے دوحہ، دبئی اور ابو ظہبی کی 16 پروازیں منسوخ کی گئیں۔

مزید برآں ملتان ایئرپورٹ سے 4 اور سیالکوٹ ایئرپورٹ سے دبئی، دوحہ، ریاض اور بحرین کی 6 پروازیں منسوخ ہوئیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصل آباد ایئرپورٹ پر آج بھی مشرق وسطیٰ کے لیے پروازوں کا آپریشن معمول کے مطابق جاری رہا۔

ایئرپورٹ حکام کے مطابق گزشتہ 19 دنوں کے دوران پاکستان سے مشرق وسطیٰ جانے والی منسوخ پروازوں کی مجموعی تعداد 2092 تک پہنچ گئی ہے۔
