خلیجی علاقوں کے قریب حملوں کی ذمہ داری امریکا پر عائد ہوتی ہے، ایرانی وزیر خارجہ

انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں امریکی افواج یا ان کی تنصیبات موجود تھیں، ایران نے انہیں نشانہ بنایا

ویب ڈیسک March 18, 2026
تہران: عباس عراقچی نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک کے شہری علاقوں کے قریب ہونے والے حملوں کی ذمہ داری امریکا پر عائد ہوتی ہے۔

عرب میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی افواج نے اپنے فوجی اڈوں سے نکل کر شہری علاقوں اور ہوٹلوں میں منتقل ہونا شروع کر دیا ہے، جس کے باعث ایسے مقامات بھی نشانے پر آئے جو آبادی کے قریب واقع ہیں۔

انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں امریکی افواج یا ان کی تنصیبات موجود تھیں، ایران نے انہیں نشانہ بنایا، تاہم ممکن ہے کہ کچھ اہداف شہری علاقوں کے قریب ہوں، جس سے مقامی آبادی کو نقصان اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

عباس عراقچی نے مزید کہا کہ 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ کی مکمل ذمہ داری امریکا پر عائد ہوتی ہے، اور خلیجی ممالک کے شہری علاقوں کے قریب حملوں کا سبب بھی امریکی موجودگی ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

 Mar 18, 2026 01:00 PM |
سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

 Mar 18, 2026 11:48 AM |
رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

Mar 18, 2026 11:31 AM |

متعلقہ

Express News

ایران جنگ؛ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور حساس ادارے کے ڈائریکٹر نے استعفیٰ دیدیا

Express News

آبنائے ہرمز کی بندش، ایران جنگ؛ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ

Express News

ایران پر حملے کیلیے نیٹو نے تعاون نہیں کیا، امریکا کو بھی انکی ضرورت نہیں رہی؛ ٹرمپ

Express News

یوکرین سے جنگ دراصل بالواسطہ طور پر مغربی ممالک سے مقابلہ ہے، روسی سفیر

Express News

علی لاریجانی کی ہلاکت ایرانی حکومت کے خاتمے کے ہمارے منصوبے کا حصہ ہے؛ نیتن یاہو

Express News

امریکا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے علی لاریجانی کون ہیں؟

