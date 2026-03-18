شیخ رشید عمرہ کیس: ہائیکورٹ ڈویژن بینچ نے عمرہ اجازت سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا

شیخ رشید احمد کے عمرہ کیس میں ہائیکورٹ کے ڈویژن بینچ نے عمرہ اجازت سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کرلی۔
عدالت نے حکم دیا کہ انسداد دہشت گردی عدالت عمرہ اجازت کی درخواست کا ازسرنو میرٹ پر جائزہ لے اور فریقین کو سن کر فیصلہ کرے۔
ڈویژن بنچ جسٹس جواد حسن اور جسٹس طارق باجوہ پر مشتمل تھا۔
عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ شیخ رشید احمد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں خارج کی گئی عمرہ درخواست بحال تصور ہوگی اور متعلقہ عدالت اس پر دوبارہ میرٹ کے مطابق فیصلہ کرے گی۔