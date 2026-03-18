مشرق وسطیٰ کشیدگی؛ وزیر خارجہ کا ترک ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ

اسلام آباد:
وزیر خارجہ و نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے اپنے ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور خطے کی صورت حال پر گفتگو کی۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی ہوئی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔
اسحاق ڈار نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسائل کے حل اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر ذریعہ ہیں۔