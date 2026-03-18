نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کا ریاض کا اہم دورہ

یہ دورہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی دعوت پر کیا جا رہا ہے

ویب ڈیسک March 18, 2026
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار 18 سے 19 مارچ تک ریاض کا دورہ کریں گے۔

ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ دورہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی دعوت پر کیا جا رہا ہے، جس کے دوران وہ علاقائی صورتحال پر ہونے والے اہم وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔

اجلاس میں محمد اسحاق ڈار خطے کے برادر ممالک کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور سیاسی آزادی کی مکمل حمایت کا اعادہ کریں گے۔

وزیر خارجہ اپنی تقاریر میں برادر ممالک کی سرزمین پر ہونے والے حملوں کے خاتمے پر زور دیں گے اور خطے میں کشیدگی کے فوری خاتمے کی ضرورت کو اجاگر کریں گے۔

اس موقع پر وہ مذاکرات اور سفارتکاری کی جانب واپسی کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے امن کے قیام پر زور دیں گے۔

محمد اسحاق ڈار خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو بھی اجاگر کریں گے اور اس عزم کا اظہار کریں گے کہ پاکستان موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے حل میں اپنا مؤثر کردار جاری رکھے گا۔

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ اجلاس خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس میں مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

 Mar 18, 2026 01:00 PM |
سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

 Mar 18, 2026 11:48 AM |
رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

Mar 18, 2026 11:31 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ عید سے قبل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

صدر مملکت نے یوم پاکستان کی پریڈ اور تقریبات منسوخ کرنے کی منظوری دے دی

Express News

کراچی میں ٹریلر سے خوفناک تصادم کے بعد جیپ تباہ، 1 شخص جاں بحق

Express News

کراچی میں ہتھوڑے کے وار اور فائرنگ کے واقعات میں خاتون سمیت 3 افراد زخمی

Express News

حکومت سندھ، عیدالفطر کی چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری

Express News

پشاور میں پولیس چوکی پر دستی بم حملے، 2 اہلکار زخمی

