کیا کنٹونمنٹ بورڈ ملازمین سول سرونٹس ہیں؟ سپریم کورٹ نے تمام ابہام دور کر دیے

سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر نے تحریری فیصلہ جاری کردیا

ویب ڈیسک March 18, 2026
اسلام آباد:

کنٹونمنٹ بورڈ کے ملازمین سول سرونٹس ہیں یا نہیں، اس حوالے سے سپریم کورٹ نے تمام ابہام دور کردیے۔

سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ملازمین سول سرونٹس کی تعریف میں نہیں آتے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے فیڈرل سروس ٹریبونل کا 20 نومبر 2023 کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔

عدالت نے واضح کیا کہ فیڈرل سروس ٹریبونل کے پاس کنٹونمنٹ بورڈ ملازمین کی اپیلیں سننے کا اختیار نہیں ہے۔ سروس ٹریبونلز ایکٹ سے سیکشن 2 اے کے خاتمے کے بعد اب یہ ملازمین فیڈرل سروس ٹریبونل سے ہرگز رجوع نہیں کر سکتے۔

عدالتی فیصلے کے مطابق کنٹونمنٹ بورڈ ملازمین کے سروس معاملات پاکستان کنٹونمنٹ سرونٹس رولز 1954 کے تحت چلتے ہیں۔ متاثرہ ملازمین اب اپنی محکمانہ کارروائی کے خلاف آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت براہِ راست متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔

واضح رہے کہ سیالکوٹ کنٹونمنٹ بورڈ نے سرکاری رہائش گاہ کرایے پر دینے اور غیر حاضری کے الزام میں قیصر محمود کو برخاست کیا تھا۔  بعد ازاں ٹریبونل نے برطرفی کالعدم کی تھی، تاہم عدالت نے قیصر محمود کے خلاف نئی انکوائری 3 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔

کنٹونمنٹ بورڈ حکام نے قیصر محمود کے خلاف دوبارہ انکوائری کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ نئی انکوائری کے عمل کے دوران ملازم کو اپنا دفاع کرنے کا مکمل اور منصفانہ موقع فراہم کیا جانا لازمی ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

 Mar 18, 2026 01:00 PM |
سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

 Mar 18, 2026 11:48 AM |
رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

Mar 18, 2026 11:31 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ عید سے قبل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

صدر مملکت نے یوم پاکستان کی پریڈ اور تقریبات منسوخ کرنے کی منظوری دے دی

Express News

کراچی میں ٹریلر سے خوفناک تصادم کے بعد جیپ تباہ، 1 شخص جاں بحق

Express News

کراچی میں ہتھوڑے کے وار اور فائرنگ کے واقعات میں خاتون سمیت 3 افراد زخمی

Express News

حکومت سندھ، عیدالفطر کی چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری

Express News

پشاور میں پولیس چوکی پر دستی بم حملے، 2 اہلکار زخمی

