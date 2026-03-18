پشاور میں منشیات اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام، گاڑی سے 76 ہزار 800 گرام چرس برآمد

دو ملزمان کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا گیا، ایکسائز پولیس

ویب ڈیسک March 18, 2026
پشاور:

محکمہ ایکسائز خیبرپختونخوا نے پشاور میں منشیات اسمگلنگ کی ایک بڑی کوشش ناکام بناتے ہوئے 76 ہزار 800 گرام چرس برآمد کرکے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

محکمہ ایکسائز سے موصولہ تفصیلات کے مطابق تھانہ ایکسائز پشاور ریجن کی ٹیم نے ایس ایچ او عماد خان کی سربراہی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات لے جانے والی گاڑی کو تحویل میں لے لیا، مذکورہ کارروائی ایچ گول چوک سے اسلام آباد جانے والی شاہراہ پر کی گئی۔

کارروائی کے دوران گاڑی نمبر LEC-6325 کی تلاشی لینے پر 76 ہزار 800 گرام چرس برآمد کر لی گئی جبکہ دو ملزمان اجمل عباس ولد محمد امیر اور محمد سہیل ولد محمد علی ساکنان کبیر والا ضلع خانیوال کو موقع پر گرفتار کرلیا گیا۔ ملزمان کیخلاف تھانہ ایکسائز پشاور ریجن میں مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کردی گئی ہے۔
عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

 Mar 18, 2026 01:00 PM |
سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

 Mar 18, 2026 11:48 AM |
رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

Mar 18, 2026 11:31 AM |

Express News

باجوڑ میں مسلح افراد کی ابابیل فورس پر فائرنگ سے 4 اہلکار شہید، 2 زخمی

Express News

رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری پر پشاور ہائیکورٹ نے صوبائی حکومت کو طلب کرلیا

Express News

پشاور میں نہر کی حفاظتی دیوار گرنے سے 2 مزدور جاں بحق

Express News

صوابی میں خاتون کے ہاں بیک وقت 5 جڑواں بچوں کی پیدائش

Express News

خیبرپختونخوا کے سیاحتی مقام پر لگی چیئرلفٹ 5 سال سے مرمت کے نام پر بند، معاملہ ایوان پہنچ گیا

Express News

پشاور میں صفائی کا سنگین بحران، 84 فیصد آلودہ پانی فراہم کرنے کا انکشاف

