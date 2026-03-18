پشاور میں منشیات اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام، گاڑی سے 76 ہزار 800 گرام چرس برآمد

پشاور:
محکمہ ایکسائز خیبرپختونخوا نے پشاور میں منشیات اسمگلنگ کی ایک بڑی کوشش ناکام بناتے ہوئے 76 ہزار 800 گرام چرس برآمد کرکے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
محکمہ ایکسائز سے موصولہ تفصیلات کے مطابق تھانہ ایکسائز پشاور ریجن کی ٹیم نے ایس ایچ او عماد خان کی سربراہی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات لے جانے والی گاڑی کو تحویل میں لے لیا، مذکورہ کارروائی ایچ گول چوک سے اسلام آباد جانے والی شاہراہ پر کی گئی۔
کارروائی کے دوران گاڑی نمبر LEC-6325 کی تلاشی لینے پر 76 ہزار 800 گرام چرس برآمد کر لی گئی جبکہ دو ملزمان اجمل عباس ولد محمد امیر اور محمد سہیل ولد محمد علی ساکنان کبیر والا ضلع خانیوال کو موقع پر گرفتار کرلیا گیا۔ ملزمان کیخلاف تھانہ ایکسائز پشاور ریجن میں مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کردی گئی ہے۔