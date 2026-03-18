بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، 20 جاں بحق

2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 900 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں

ویب ڈیسک March 18, 2026
بیروت: لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیل نے شدید فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں کم از کم 6 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔

لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے بیروت کے علاقے بشورہ میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا، جس کے بعد زور دار دھماکہ ہوا اور علاقے میں دھواں پھیل گیا۔ حملے سے قبل اسرائیل کی جانب سے علاقے کو خالی کرنے کی وارننگ بھی دی گئی تھی۔

لبنان کی وزارت صحت کے مطابق بدھ کے روز ملک بھر میں ہونے والے اسرائیلی حملوں میں کم از کم 20 افراد جاں بحق اور 24 زخمی ہوئے، جبکہ یہ حملے دارالحکومت کے علاوہ جنوبی اور مشرقی علاقوں تک پھیل گئے۔

اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں محدود زمینی کارروائی شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زہرانی دریا اور صور کے قریب واقع کئی علاقوں کے رہائشیوں کو فوری طور پر انخلا کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔

لبنانی خبر رساں ادارے کے مطابق جنوبی شہر صور اور البرج الشمالی سمیت دیگر علاقوں میں بھی رات کے وقت حملے کیے گئے۔

لبنانی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 900 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 100 سے زیادہ بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 2,200 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔

ان حملوں کے باعث 10 لاکھ سے زائد افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، جس سے انسانی بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔

لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے کہا ہے کہ وہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تنظیم کے سربراہ نعیم قاسم نے جنگ کے خاتمے کے لیے اسرائیل سے حملے روکنے، بے گھر افراد کی واپسی اور قیدیوں کی رہائی سمیت کئی مطالبات پیش کیے ہیں۔

فرانس اور جرمنی سمیت کئی ممالک نے اسرائیلی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فرانسیسی نمائندے کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں لبنان سے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی توقع غیر حقیقت پسندانہ ہے، جبکہ جرمن چانسلر نے اسرائیلی زمینی کارروائی کو ایک ’غلطی‘ قرار دیا ہے۔
عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

