پشاور: خیبرپختونخوا میں اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی، کامیاب بولی دہندگان پیچھے ہٹ گئے

پشاور میں خیبرپختونخوا حکومت کی جانب سے گاڑیوں کی اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی کے بعد کئی کامیاب بولی دہندگان ادائیگی سے پیچھے ہٹ گئے۔
محکمہ ایکسائز کے مطابق عدم ادائیگی پر “داوڑ 1”، “وزیرستان 1” اور “باجوڑ 1” کے بولی دہندگان کی سیکیورٹی ضبط کر لی گئی۔
محکمہ ایکسائز کے مطابق “داوڑ 1” کی سب سے زیادہ بولی 17 کروڑ 50 لاکھ روپے، “وزیرستان 1” کی 4 کروڑ 6 لاکھ روپے جبکہ “باجوڑ 1” کی 3 کروڑ 35 لاکھ روپے لگائی گئی تھی۔
حکام کا کہنا ہے کہ مقررہ وقت میں رقم جمع نہ کرانے پر بولی دہندگان کی بڈ سیکیورٹی ضبط کی گئی۔
محکمہ ایکسائز کے مطابق 14 فروری کو ہونے والی نیلامی میں کامیاب بولی دہندگان کو مقررہ مدت میں مکمل ادائیگی کرنا لازمی تھا۔
حکام نے بتایا کہ نیلامی میں حصہ لینے کے لیے ہر بولی دہندہ نے ایک لاکھ روپے بطور سیکیورٹی جمع کرائے تھے جبکہ کامیاب بولی دہندگان کو موقع پر کراس چیک کے ذریعے مکمل رقم ادا کرنا لازم تھا۔