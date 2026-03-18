پشاور: خیبرپختونخوا میں اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی، کامیاب بولی دہندگان پیچھے ہٹ گئے

ویب ڈیسک March 18, 2026
پشاور میں خیبرپختونخوا حکومت کی جانب سے گاڑیوں کی اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی کے بعد کئی کامیاب بولی دہندگان ادائیگی سے پیچھے ہٹ گئے۔

محکمہ ایکسائز کے مطابق عدم ادائیگی پر “داوڑ 1”، “وزیرستان 1” اور “باجوڑ 1” کے بولی دہندگان کی سیکیورٹی ضبط کر لی گئی۔

محکمہ ایکسائز کے مطابق “داوڑ 1” کی سب سے زیادہ بولی 17 کروڑ 50 لاکھ روپے، “وزیرستان 1” کی 4 کروڑ 6 لاکھ روپے جبکہ “باجوڑ 1” کی 3 کروڑ 35 لاکھ روپے لگائی گئی تھی۔

حکام کا کہنا ہے کہ مقررہ وقت میں رقم جمع نہ کرانے پر بولی دہندگان کی بڈ سیکیورٹی ضبط کی گئی۔

محکمہ ایکسائز کے مطابق 14 فروری کو ہونے والی نیلامی میں کامیاب بولی دہندگان کو مقررہ مدت میں مکمل ادائیگی کرنا لازمی تھا۔

حکام نے بتایا کہ نیلامی میں حصہ لینے کے لیے ہر بولی دہندہ نے ایک لاکھ روپے بطور سیکیورٹی جمع کرائے تھے جبکہ کامیاب بولی دہندگان کو موقع پر کراس چیک کے ذریعے مکمل رقم ادا کرنا لازم تھا۔
عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

 Mar 18, 2026 01:00 PM |
سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

 Mar 18, 2026 11:48 AM |
رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

Mar 18, 2026 11:31 AM |

