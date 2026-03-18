قاسم اور سلیمان کو ویزے کی ضرورت نہیں وہ نائیکوپ پر پاکستان آسکتے ہیں، وزیراطلاعات

عمران خان کی عید پر بیٹوں سے بات کروائی جائے گی، بانی پی ٹی آئی کے بچے پاکستان آکر قوانین کی پاسداری کے پابند ہوں گے

ویب ڈیسک March 18, 2026
facebook whatsup

وفاقی وزیر اطلاعات عطاء تارڑ نے جمائمہ گولڈ اسمتھ نے عمران خان کی بچوں سے ملاقات کے حوالے سے اپیل کا ٹویٹر پر جواب دے دیا۔

وزیراطلاعات و نشریات نے سماجی رابطے کی سائٹ پر جمائما گولڈ اسمتھ کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ’ماضی کی طرح اس بار بھی عمران خان کی عید کے دن بچوں سے فون پر بات کروائی جائے گی‘۔

عطا تارڑ نے لکھا کہ ’عمران خان کے بچے نائیکوپ پر پاکستان آ سکتے ہیں،انہیں پاکستانی ویزے کی ضرورت نہیں، عمران خان کے بچے پاکستان میں قیام کے دوران پاکستانی قوانین کی مکمل پاسداری کے پابند ہوں گے‘۔

واضح رہے کہ جمائما گولڈ اسمتھ نے بیٹوں کے پاکستان آنے کے لیے ویزا درخواست کے بارے میں تاخیر پر ٹویٹ کی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

 Mar 18, 2026 01:00 PM |
سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

 Mar 18, 2026 11:48 AM |
رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

Mar 18, 2026 11:31 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ عید سے قبل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

صدر مملکت نے یوم پاکستان کی پریڈ اور تقریبات منسوخ کرنے کی منظوری دے دی

Express News

کراچی میں ٹریلر سے خوفناک تصادم کے بعد جیپ تباہ، 1 شخص جاں بحق

Express News

کراچی میں ہتھوڑے کے وار اور فائرنگ کے واقعات میں خاتون سمیت 3 افراد زخمی

Express News

حکومت سندھ، عیدالفطر کی چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری

Express News

پشاور میں پولیس چوکی پر دستی بم حملے، 2 اہلکار زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو