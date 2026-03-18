پی ایس ایل 11 کا اینتھم کون گائے گا؟ گلوکار کے نام کا اعلان کر دیا گیا

پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے اینتھم کا تھیم “بیٹ پہ کھیلیں گے” رکھا گیا ہے

ویب ڈیسک March 18, 2026
 پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 کے آفیشل اینتھم کے گلوکار کے نام کا اعلان کر دیا۔

پی ایس ایل کے گیارہویں ایڈیشن کے لیے بھی پاکستان کے نامور گلوکار عاطف اسلم اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے اینتھم کا تھیم “بیٹ پہ کھیلیں گے” رکھا گیا ہے جو کرکٹ کے جوش و جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔

عاطف اسلم اس سے قبل بھی پی ایس ایل کے اینتھمز میں اپنی آواز کا جادو دکھا چکے ہیں اور شائقین کرکٹ میں بے حد مقبول رہے ہیں۔ شائقین کو اس بار بھی ایک پرجوش اور یادگار اینتھم کی توقع ہے۔

ذرائع کے مطابق اینتھم جلد ہی ریلیز کیا جائے گا جس کا مداحوں کو بے صبری سے انتظار ہے۔
وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا ’اے آئی ٹور‘

 Mar 18, 2026 08:59 PM |
''دعا کریں میری بھی شادی ہوجائے''، ہانیہ عامر کی ویڈیو کال وائرل

 Mar 18, 2026 08:58 PM |

 Mar 18, 2026 08:58 PM |
عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

 Mar 18, 2026 01:00 PM |

