پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 کے آفیشل اینتھم کے گلوکار کے نام کا اعلان کر دیا۔
پی ایس ایل کے گیارہویں ایڈیشن کے لیے بھی پاکستان کے نامور گلوکار عاطف اسلم اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے اینتھم کا تھیم “بیٹ پہ کھیلیں گے” رکھا گیا ہے جو کرکٹ کے جوش و جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔
عاطف اسلم اس سے قبل بھی پی ایس ایل کے اینتھمز میں اپنی آواز کا جادو دکھا چکے ہیں اور شائقین کرکٹ میں بے حد مقبول رہے ہیں۔ شائقین کو اس بار بھی ایک پرجوش اور یادگار اینتھم کی توقع ہے۔
ذرائع کے مطابق اینتھم جلد ہی ریلیز کیا جائے گا جس کا مداحوں کو بے صبری سے انتظار ہے۔