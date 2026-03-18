محکمہ موسمیات نے سندھ اور پنجاب کے چند مقامات سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج رات اور کل بھی تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کی پیش گوئی کی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران چند مقامات پر ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کا اندیشہ ہے، ژالہ باری اور آندھی پنجاب، خیبرپختونخوا اور سندھ میں کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور بالائی خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے۔
اس دوران سیاحوں اور مسافروں کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت کی گئی ہے۔
محکمہ موسمیات نے کہا کہ اسلام آباد اور گردونواح میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری ہوسکتی ہے۔
اسی طرح خیبرپختونخواہ کے بیشتر اضلاع میں مطلع ابرآلود رہنے کے علاوہ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، بونیر، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، باجوڑ، مہمند، خیبر، اورکزئی، کرم، مردان، پشاور، صوابی، چارسدہ، نوشہرہ،کوہاٹ، ہنگو، بنوں، لکی مروت، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان اور وزیرستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش اور چند مقامات پر تیز، موسلادھار بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے، پجاب کے علاقوں راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، مری، گلیات، سرگودھا، میانوالی، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ڈی جی خان، خوشاب، جھنگ، نورپور تھل، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، نارووال، لاہور، ساہیوال، پاکپتن، اوکاڑہ اور قصورمیں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
پنجاب کے علاقوں ڈیرہ غازی خان، تونسہ، راجن پور، بھکر، لیہ، ملتان، کوٹ ادو، بہاولپور، بہاولنگر، رحیم یار خان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے، اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔
اسی طرح صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ کراچی، حیدرآباد، دادو، جیکب آباد، نوشہرو فیروز، کشمور، لاڑکانہ، سانگھڑ، سکھر، گھوٹکی، خیرپور، شہید بینظیر آباد، ٹھٹہ، بدین، میرپورخاص، عمر کوٹ اور تھرپارکر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان بھی ہے۔
صوبہ بلوچستان کے علاقوں کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، چاغی، نوشکی، ہرنائی، ژوب، قلات، مستونگ، بارکھان، کوہلو، بولان، سبی، نصیر آباد، لورالائی، خضدار، کیچ، پنجگور، آواران، تربت اور لسبیلہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش چند مقامات پر تیز، موسلادھار بارش یا ژالہ باری کی توقع ہے۔
محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے اور کشمیر میں چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔