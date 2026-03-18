محکمہ موسمیات کی ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

اس دوران سیاحوں اور مسافروں کو محتاط رہنے اورغیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت کی گئی ہے

ویب ڈیسک March 18, 2026
محکمہ موسمیات نے سندھ اور پنجاب کے چند مقامات سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج رات اور کل بھی تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کی پیش گوئی کی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران چند مقامات پر ژالہ باری  اور آسمانی بجلی گرنے کا اندیشہ ہے، ژالہ باری اور آندھی پنجاب، خیبرپختونخوا اور سندھ میں کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور بالائی خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے۔

اس دوران سیاحوں اور مسافروں کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت کی گئی ہے۔

محکمہ موسمیات نے کہا کہ اسلام آباد اور گردونواح میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری ہوسکتی ہے۔

اسی طرح خیبرپختونخواہ کے بیشتر اضلاع میں مطلع ابرآلود  رہنے کے علاوہ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، بونیر، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، باجوڑ، مہمند، خیبر، اورکزئی، کرم، مردان، پشاور، صوابی، چارسدہ، نوشہرہ،کوہاٹ، ہنگو، بنوں، لکی مروت، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان اور وزیرستان میں  تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش اور چند مقامات پر تیز، موسلادھار بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے، پجاب کے علاقوں راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، مری، گلیات، سرگودھا، میانوالی، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ڈی جی خان، خوشاب، جھنگ، نورپور تھل، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، نارووال، لاہور، ساہیوال، پاکپتن، اوکاڑہ اور قصورمیں تیز ہواؤں، آندھی اور  گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

پنجاب کے علاقوں ڈیرہ غازی خان، تونسہ، راجن پور، بھکر، لیہ، ملتان، کوٹ ادو، بہاولپور، بہاولنگر، رحیم یار خان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے، اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔

اسی طرح صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود  رہنے کے ساتھ کراچی، حیدرآباد، دادو، جیکب آباد، نوشہرو فیروز، کشمور، لاڑکانہ، سانگھڑ، سکھر، گھوٹکی، خیرپور، شہید بینظیر آباد، ٹھٹہ، بدین، میرپورخاص، عمر کوٹ اور تھرپارکر میں تیز ہواؤں اور  گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان بھی ہے۔

صوبہ بلوچستان کے علاقوں کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، چاغی، نوشکی، ہرنائی، ژوب، قلات، مستونگ، بارکھان، کوہلو، بولان، سبی، نصیر آباد، لورالائی، خضدار، کیچ، پنجگور، آواران، تربت اور لسبیلہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش چند مقامات پر تیز، موسلادھار بارش یا ژالہ باری  کی توقع ہے۔

محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے اور کشمیر میں چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا ’اے آئی ٹور‘

وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا ’اے آئی ٹور‘

 Mar 18, 2026 08:59 PM |
’’دعا کریں میری بھی شادی ہوجائے‘‘، ہانیہ عامر کی ویڈیو کال وائرل

’’دعا کریں میری بھی شادی ہوجائے‘‘، ہانیہ عامر کی ویڈیو کال وائرل

 Mar 18, 2026 08:58 PM |
عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

 Mar 18, 2026 01:00 PM |

Express News

کراچی؛ عید سے قبل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

صدر مملکت نے یوم پاکستان کی پریڈ اور تقریبات منسوخ کرنے کی منظوری دے دی

Express News

کراچی میں ٹریلر سے خوفناک تصادم کے بعد جیپ تباہ، 1 شخص جاں بحق

Express News

کراچی میں ہتھوڑے کے وار اور فائرنگ کے واقعات میں خاتون سمیت 3 افراد زخمی

Express News

حکومت سندھ، عیدالفطر کی چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری

Express News

پشاور میں پولیس چوکی پر دستی بم حملے، 2 اہلکار زخمی

