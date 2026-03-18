شہابیے کا زور دار دھماکا، متعدد امریکی ریاستیں گونج اٹھیں

شہابیے کا سائز تقریباً چھ فٹ اور وزن تقریباً سات ٹن تھا

ویب ڈیسک March 18, 2026
امریکا کے شہر کلیولینڈ میں منگل کی صبح ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی جس کے حوالے سے ناسا نے بتایا کہ یہ ایک شہابیے کی وجہ سے ہوا جس کا سائز تقریباً چھ فٹ اور وزن تقریباً سات ٹن تھا۔

ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر @jacecraftmiller نے ایک پوسٹ میں شمال مشرقی اوہائیو میں زبردست دھماکے کی آواز سے متعلق @NWSCLE سے پوچھا۔

درحقیقت، کم از کم 10 ریاستوں (ڈیلاویئر، الینوائے، انڈیانا، کینٹکی، میری لینڈ، مشی گن، نیو یارک، اوہائیو، پنسلوانیا، ورجینیا) کے علاوہ واشنگٹن ڈی سی اور کینیڈا کے صوبے اونٹاریو سے بھی عینی شاہدین نے اس آسمانی جسم کی رپورٹ دی، جو منگل کی صبح 8:56 بجے ایسٹرن ڈے ٹائم (EDT) پر فضا میں گزرا۔

خلائی ادارے ناسا کے مطابق اس شہابیے نے فضا میں ٹوٹتے وقت 250 ٹن ٹی این ٹی کے برابر توانائی خارج کی، جس سے ایک طاقتور پریشر ویو بنی جو زمین تک پہنچی اور اسی وجہ سے لوگوں نے زور دار دھماکوں اور گونجتی آوازوں کو محسوس کیا۔

کلیولینڈ کے نیشنل ویدر سروس کے دفتر نے بھی ٹویٹ میں کہا کہ تازہ GLM امیجری (1301Z) سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دھماکا ایک شہابیے کی وجہ سے ہوا تھا۔
وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا 'اے آئی ٹور'

