’’دعا کریں میری بھی شادی ہوجائے‘‘، ہانیہ عامر کی ویڈیو کال وائرل

خاتون نے اداکارہ کے لیے اچھے نصیب اور جلد شادی کی دعا بھی دی

ویب ڈیسک March 18, 2026
پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ہانیہ عامر ایک بار پھر سوشل میڈیا پر موضوعِ بحث بن گئی ہیں، اس بار وجہ ان کی ایک مداح کے ساتھ ہونے والی ویڈیو کال ہے، جس کا مختصر کلپ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔

سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہانیہ عامر ایک خاتون مداح کے ساتھ نہایت دوستانہ انداز میں گفتگو کر رہی ہیں۔ دورانِ بات چیت مداح نے نہ صرف اداکارہ بلکہ ان کے والدین کی خیریت دریافت کی بلکہ رمضان کے روزوں سے متعلق بھی سوال کیا۔

اداکارہ نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ ان کے روزے اچھے گزر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنے کام میں بھی مصروف ہیں۔ اس موقع پر مداح نے ان کے ایک نجی ٹی وی ڈرامے میری زندگی ہے تو کی تعریف کی اور پھر ذاتی نوعیت کا سوال کرتے ہوئے ان سے شادی کے بارے میں پوچھ لیا۔

اس سوال پر ہانیہ عامر نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، اور مداح سے کہا کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ جس پر خاتون نے اداکارہ کے لیے اچھے نصیب اور جلد شادی کی دعا بھی دی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یہ مختصر مگر دلچسپ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، جہاں صارفین اس پر مختلف انداز میں تبصرے کر رہے ہیں اور اداکارہ کے سادہ اور خوش اخلاق رویے کو سراہ رہے ہیں۔
