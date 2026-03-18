بھارتی پنجابی میوزک انڈسٹری کے مقبول گلوکار سدھو موسے والا کی وفات کے تین سال بعد ان کے نام سے ایک منفرد اے آئی ٹور کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس نے مداحوں کو حیران بھی کر دیا اور جذباتی بھی۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گلوکار کی ٹیم نے ان کے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ذریعے ’سائنڈ ٹو گاڈ‘ ٹور کی تفصیلات شیئر کیں۔ اس اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر مداحوں کی بڑی تعداد اس غیر معمولی منصوبے پر گفتگو کر رہی ہے۔
رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اس عالمی ٹور میں مصنوعی ذہانت (اے آئی) کی مدد سے تیار کیا گیا سدھو موسے والا کا ڈیجیٹل کردار اسٹیج پر پیش کیا جائے گا۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مداح اپنے پسندیدہ گلوکار کو ایک نئے انداز میں دیکھ سکیں گے، حالانکہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں۔
’سائنڈ ٹو گاڈ‘ ٹور کے دوران یہ اے آئی کردار دنیا کے مختلف ممالک میں پرفارم کرے گا، جن میں امریکا، کینیڈا، متحدہ عرب امارات، بھارت، برطانیہ، آسٹریلیا اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ خاص طور پر پاکستان میں اس اعلان کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے خوشی اور جوش و خروش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
یاد رہے کہ سدھو موسے والا کو مئی 2022 میں بھارتی ریاست پنجاب میں فائرنگ کر کے قتل کردیا گیا تھا، جس کا الزام لارنس بشنوئی کے گینگ سے وابستہ افراد پر عائد کیا گیا تھا۔ ان کی اچانک موت نے نہ صرف مداحوں بلکہ پوری میوزک انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اسے بھارتی موسیقی کی تاریخ کے بڑے واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔