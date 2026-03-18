کراچی:
سرجانی ٹاؤن پولیس نے ٹھیکیدار کی مدعیت میں نامزد ملزمان کے خلاف بھتہ خوری کے درج مقدمے میں شامل ایک بھتہ خور کو گرفتار کرلیا۔
سرجانی ٹاؤن پولیس نے بتایا کہ سائبان سوسائٹی خدا کی بستی میں گھر بنانے والے ٹھیکیدار افسر خان سے بھتہ طلب کرنے والے ایک ملزم بلاول کو گرفتار کرلیا ہے۔
مدعی مقدمہ افسر خان نے پولیس کو بتایا کہ وہ ٹھیکیدار ہیں اور سائبا سوسائٹی میں 80 گز کا پلاٹ ہے جس کے مکمل دستاویزات پاس موجود ہیں اور اسی سوسائٹی میں گودام بھی ہے جس میں ٹھیکیداری کا سامان رکھتے ہیں۔
مدعی کے مطابق 14 مارچ کو وہ اپنے کزن نثار خان اور مزدورں کے ہمراہ اپنے پلاٹ پر تعمیراتی کام کرا رہا تھا کہ شام 7 بجے کے قریب بلاول، رجب، احمد، وحید اور دیگر متعدد نامعلوم صورت شناس میرے پاس آئے جس میں سے بلاول اور رجب نے اسلحہ نکال کر کہا کہ اگر اس جگہ پر تعمیراتی کام کرنا ہے تو ہمیں 50 لاکھ روپے بھتہ دینا ہوگا نہ دینے کی صورت میں جان سے مارے جاؤگے۔
انہوں نے بتایا کہ بھتہ دینے سے انکار پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں اور سوسائٹی کی دیواریں گرا کر فرار ہوگئے جس پر سرجانی ٹاؤن پولیس نے مدعی افسر خان کی مدعیت میں مقدمہ نمبر 287 سال 2026 بجرم دفعات 394 اور 385 چونتیس کے تحت مقدمہ درج کرلیا۔
ایس ایچ او سرجانی ٹاؤن سہیل خاصخیلی نے بتایا کہ پولیس مقدمے میں نامزد ملزم بلاول کو گرفتار کرلیا ہے جبکہ دیگر کی تلاش میں پولیس چھاپے مار رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ گرفتار ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اسی سوسائٹی کے پروجیکٹ آفیسر اختر علی سے بھی تعمیراتی کام کے عوض 60 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا تھا جس کا مقدمہ نمبر 288 سال 2026 گرفتار ملزم اور اس کے دیگر ساتھیوں کے خلاف درج ہے۔