پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 کے آغاز کے قریب آتے ہی پشاور زلمی کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں۔
پشاور زلمی نے اپنی نئی ٹیم کٹ کی لانچ مہم کے سلسلے میں ایک خصوصی ٹیزر ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جاری کر دی ہے جس میں بابر اعظم نمایاں دکھائی دے رہے ہیں۔
ٹیزر ویڈیو میں جدید سی جی آئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پشاور کے تاریخی مقامات اور کرکٹ اسٹیڈیم کو نہایت خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا ہے جسے شائقین کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے۔
فرنچائز کے مطابق اس ڈیجیٹل مہم کا مقصد شائقین کرکٹ کو نئے سیزن سے قبل ٹیم کی نئی کٹ سے متعارف کرانا اور پشاور کی ثقافت کو نمایاں انداز میں پیش کرنا ہے۔
واضح رہے کہ پی ایس ایل 11 کے آغاز سے قبل تمام ٹیمیں اپنی تشہیری مہمات کے ذریعے مداحوں کا جوش بڑھانے میں مصروف ہیں۔