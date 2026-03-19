آئی فون صارفین ہوشیار! جدید اسپائی ویئر کا انکشاف

رواں ماہ سامنے آنے والا یہ دوسرا میل ویئر ہے جس کی ماہرین کی جانب سے نشاندہی کی گئی ہے

ویب ڈیسک March 19, 2026
ماہرین نے ایک نہایت طاقتور اسپائی ویئر کی نشاند ہی کی ہے جو ممکنہ طور پر کروڑوں آئی فون صارفین کی ڈیوائسز میں گھس کر معلومات چوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس اسپائی ویئر کو حالیہ ہفتوں میں یوکرین کی درجنوں ویب سائٹس پر نصب کیا گیا تھا۔

یہ دریافت اس مہینے دوسری بار سامنے آئی ہے کہ محققین نے ایپل کے آئی فونز اور دیگر ڈیوائسز کو نشانہ بنانے والے اسپائی ویئر کا سراغ لگایا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ دونوں ہیکنگ ٹولز ظاہر کرتے ہیں کہ جدید میل ویئر کی مارکیٹ تیزی سے پھیل رہی ہے، جو نہ صرف ڈیٹا بلکہ کرپٹو کرنسی والٹس کی معلومات بھی چرا سکتی ہے۔

سائبر سیکیورٹی کمپنی لُک آؤٹ، موبائل سیکیورٹی فرم آئی ویریفائی اور گوگل (جو ایپل انکارپوریشن کا حصہ ہے) کے محققین نے اس میل ویئر پر مشترکہ تحقیق شائع کی، جسے انہوں نے ’ڈارکس ورڈ‘ کا نام دیا۔

3 مارچ کو گوگل اورآئی ویریفائی نے ایک اور خطرناک آئی فون اسپائی ویئر کورُنا کو بے نقاب کیا تھا۔

تحقیق کے دوران یہ بھی سامنے آیا کہ ڈارکس ورڈ اسی سرورز پر ہوسٹ کیا گیا تھا جہاں کورُنا موجود تھا، جس سے دونوں کے درمیان تعلق کا شبہ مزید مضبوط ہو گیا ہے۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا ’اے آئی ٹور‘

وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا ’اے آئی ٹور‘

 Mar 18, 2026 09:01 PM |
’’دعا کریں میری بھی شادی ہوجائے‘‘، ہانیہ عامر کی ویڈیو کال وائرل

’’دعا کریں میری بھی شادی ہوجائے‘‘، ہانیہ عامر کی ویڈیو کال وائرل

 Mar 18, 2026 09:07 PM |
عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

 Mar 18, 2026 01:00 PM |

متعلقہ

Express News

عید پر اسلام آباد کے شہریوں کیلئے بڑی خبر، فائیو جی سروس شروع کرنے کا فیصلہ

Express News

شہابیے کا زور دار دھماکا، متعدد امریکی ریاستیں گونج اٹھیں

Express News

سائنس دانوں نے نئی قسم کا سیارہ دریافت کر لیا

Express News

انسٹاگرام کا چیٹس میں موجود اہم سہولت ختم کرنے کا اعلان

Express News

میٹا کی ہزاروں ملازمین کو نوکری سے نکالنے کی تیاری

Express News

بھنورے ایک ہفتے تک پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں: تحقیق

