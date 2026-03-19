ماہرین نے ایک نہایت طاقتور اسپائی ویئر کی نشاند ہی کی ہے جو ممکنہ طور پر کروڑوں آئی فون صارفین کی ڈیوائسز میں گھس کر معلومات چوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس اسپائی ویئر کو حالیہ ہفتوں میں یوکرین کی درجنوں ویب سائٹس پر نصب کیا گیا تھا۔
یہ دریافت اس مہینے دوسری بار سامنے آئی ہے کہ محققین نے ایپل کے آئی فونز اور دیگر ڈیوائسز کو نشانہ بنانے والے اسپائی ویئر کا سراغ لگایا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ دونوں ہیکنگ ٹولز ظاہر کرتے ہیں کہ جدید میل ویئر کی مارکیٹ تیزی سے پھیل رہی ہے، جو نہ صرف ڈیٹا بلکہ کرپٹو کرنسی والٹس کی معلومات بھی چرا سکتی ہے۔
سائبر سیکیورٹی کمپنی لُک آؤٹ، موبائل سیکیورٹی فرم آئی ویریفائی اور گوگل (جو ایپل انکارپوریشن کا حصہ ہے) کے محققین نے اس میل ویئر پر مشترکہ تحقیق شائع کی، جسے انہوں نے ’ڈارکس ورڈ‘ کا نام دیا۔
3 مارچ کو گوگل اورآئی ویریفائی نے ایک اور خطرناک آئی فون اسپائی ویئر کورُنا کو بے نقاب کیا تھا۔
تحقیق کے دوران یہ بھی سامنے آیا کہ ڈارکس ورڈ اسی سرورز پر ہوسٹ کیا گیا تھا جہاں کورُنا موجود تھا، جس سے دونوں کے درمیان تعلق کا شبہ مزید مضبوط ہو گیا ہے۔