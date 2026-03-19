ریاض، توانائی تنصیبات اور فوجی اڈوں پر ایرانی حملہ، سعودی ایئر ڈیفنس نظام نے ناکام بنا دیا

ملک کے مشرقی علاقے کی جانب داغے گئے دو بیلسٹک میزائلوں کو بھی بروقت تباہ کر دیا گیا

ویب ڈیسک March 19, 2026
ریاض:

سعودی دارالحکومت ریاض میں آئل تنصیبات اور فوجی اڈوں پر ایران نے ڈرون اور میزائل سے حملہ کر دیا جسے سعودی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنا دیا۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے یہ کارروائی اس وقت کی جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے صوبہ بوشہر میں آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کے بعد تہران نے واضح طور پر جوابی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔

ذرائع کے مطابق ایران نے درجنوں ڈرونز کے ذریعے ریاض کو نشانہ بنایا تاہم سعودی عرب کے ایئر ڈیفنس سسٹمز نے متعدد ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔

قطرنے ایرانی سفارتکاروں کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا

سعودی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کے مشرقی علاقے کی جانب داغے گئے دو بیلسٹک میزائلوں کو بھی بروقت تباہ کر دیا گیا، جس سے ممکنہ بڑے نقصان کو ٹال دیا گیا۔

دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور قطر کی اسٹریٹجک آئل ریفائنریز بھی اس کے نشانے پر ہیں اور اگر خطے کے ممالک نے امریکہ کا ساتھ دیا تو حملوں کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔
مقبول خبریں

وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا ’اے آئی ٹور‘

’’دعا کریں میری بھی شادی ہوجائے‘‘، ہانیہ عامر کی ویڈیو کال وائرل

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

علی لاریجانی کے قاتلوں کو جلد سخت سزا بھگتنی پڑے گی؛ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای

امریکا ایران جنگ پر ٹرمپ کی پاکستان کو مبینہ وارننگ؟ حقیقت سامنے آگئی

انٹیلی جنس وزیر اسرائیل کے بزدلانہ حملے میں شہید ہوگئے؛ ایرانی صدر کی تصدیق

ایران؛ اسرائیل کی جاسوسی کے الزام میں سویڈش شہری کو پھانسی

سعودی عرب میں عید کا چاند؛ بڑا اعلان سامنے آگیا

سعودیہ، قطر اور امارات میں تیل تنصیبات کے قریب رہنے والے فوری علاقہ خالی کردیں؛ ایران

