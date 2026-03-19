کوریا میں ملازمت کے لیے پاکستانیوں کو کیسی تیاری کرنی چاہیے؟تفصیلات جانیے!

کوریا میں پاکستانیوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع کے حوالے سے زبان اور میرٹ کو اہم قرار دیا گیا ہے۔
پاکستان ای پی ایس سینٹر کے سربراہ نے اوورسیز ایمپلائمنٹ کارپوریشن (او ای سی) کے ساتھ ایمپلائمنٹ پرمٹ سسٹم (EPS) اور پوائنٹس بیسڈ سلیکشن سسٹم کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔
اجلاس میں دونوں اداروں کی جانب سے مستقبل میں پاکستانی ورکرز کی بیرون ملک روانگی بڑھانے کی کوششوں پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر ای پی ایس سینٹر کے سربراہ نے ملازمت کے خواہشمند افراد کی جانب سے اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات بھی دیے۔
انہوں نے بتایا کہ ایمپلائمنٹ پرمٹ سسٹم کے تحت آجر کمپیوٹرائزڈ نظام کے ذریعے مقامی روزگار مراکز سے امیدواروں کی فہرست حاصل کرتے ہیں۔ آجر کی طلب کے مطابق مطلوبہ تعداد سے 3 گنا زیادہ امیدواروں کو تجویز کیا جاتا ہے، جبکہ حتمی انتخاب آجر خود کرتا ہے اور اس عمل میں کسی اور ادارے یا فرد کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔
اجلاس میں بتایا گیا کہ کوریا میں کام کرنے والے ادارے ایسے کارکنوں کو ترجیح دیتے ہیں جو کورین زبان پر بہتر عبور رکھتے ہوں تاکہ وہ جلد ماحول سے ہم آہنگ ہو سکیں، پیداواریت میں اضافہ ہو اور صنعتی حادثات سے بچاؤ ممکن ہو۔
ای پی ایس سینٹر کے مطابق اگر زیادہ تعداد میں ایسے پاکستانی امیدوار بھیجے جائیں جو کورین زبان میں مہارت رکھتے ہوں تو وقت کے ساتھ پاکستانی کارکنوں کی صلاحیتوں کو مزید تسلیم کیا جائے گا۔
مزید بتایا گیا کہ امیدواروں کی فہرست بھی مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ نظام کے تحت تیار ہوتی ہے اور آجر کی طلب کے مطابق سفارشات کی جاتی ہیں۔ ایسے امیدوار جو طویل عرصے سے فہرست میں شامل ہوں، انہیں ترجیح دی جاتی ہے۔
پوائنٹس بیسڈ سلیکشن سسٹم کے تحت کامیاب امیدواروں کا انتخاب مکمل طور پر نمبروں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلے مرحلے کے کورین لینگویج ٹیسٹ اور دوسرے مرحلے کے اسکلز اسیسمنٹ کے نتائج شامل ہوتے ہیں اور کسی دوسرے عنصر کو شامل نہیں کیا جاتا۔
اس کے علاوہ رواں سال سے مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے کورین لینگویج ٹیسٹ کا کم از کم اسکور 60 مقرر کیا جائے گا۔ اسکلز اسیسمنٹ میں بنیادی مہارتوں کے حصے کو آسان بنایا جائے گا جبکہ انٹرویو کے حصے اور اس کی اہمیت میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ امیدواروں کا بہتر جائزہ لیا جا سکے۔
اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کووڈ-19 کے بعد بڑی تعداد میں کارکنوں کو کوریا بھیجا جا چکا ہے تاہم حالیہ عرصے میں اس رفتار میں عارضی کمی آئی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر کوریا کی فارن ورک فورس پالیسی کمیٹی نے داخلے کے کوٹے میں رد و بدل کیا ہے جبکہ وزارت محنت اور ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ سروس آف کوریا نے سلیکشن کوٹے میں کمی کا منصوبہ بنایا ہے۔
مزید وضاحت کی گئی ہے کہ مختلف ممالک کے لیے صرف صنعتوں کے انتخاب میں فرق ہو سکتا ہے جبکہ دیگر تمام قواعد و ضوابط اور طریقہ کار یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں۔